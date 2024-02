Sonrientes y agenos, al menos aparentemente, a la última polémica que les concierne. Borja Thyssen y Blanca Cuesta reaparecieron este lunes en Madrid con motivo de la inauguración de la primera exposición monográfica de una artista española, Isabel Quintanilla, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza: El realismo íntimo. El matrimonio recorrió las diferentes salas que ocupa la muestra -que prodrá visitarse hasta el próximo día 2 de junio-, en un ambiente de lo más relajado y evitando pronunciarse al respecto de los temas por los que, en los últimas semanas, han copado varios titulares en la crónica social de nuestro país; como su posible mudanza a Miami o su enésimo enfrentamiento con Tita Cervera.

Fueron unas declaraciones de Carmen Cervera en Espejo Público las que pusieron en el foco -y en contra de Tita-, al hijo de la coleccionista y a su esposa. La catalana habló en el programa de Antena 3 sobre la continuidad de su legado y la posibilidad de que la gestión de su multimillonaria herencia y labor artística, quedaran en favor de una de sus mellizas nacidas por gestación subrogada en Los Ángeles en 2006, Carmen; llegado el momento de su fallecimiento. «He hecho cantidades de testamentos. Cuando cambia la vida, vas cambiándolos», dijo Cervera a este respecto.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta en el Museo Thyssen / Gtres

Si bien la Baronessa no tardó en matizar sus palabras y dejar claro, a su vez, que no había desheredado a su hijo ni tenía intención de «apartarlo» de sus quehaceres al frente de los museos que actualmente la coleccionista posee en Madrid, Málaga o Sant Feliu de Guixols; sus palabras rápidamente provocaron un enfado de su vástago. «Está cabreado porque no se esperaba estas declaraciones y algunas cosas que su madre ha contado», aseguraron los colaboradores del ya citado programa.

Las hijas de Tita Cervera, es digno de mención aquí, cumplirán su mayoría de edad el próximo 6 de julio. Una fecha que marcará, entonces sí, el inicio de la gestión de un enorme patrimonio valorado en más de tres mil millones de euros, y esclarecerá lo anterior. Entre lo más preciado de la que fuera la quinta esposa del barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, uno de los mayores coleccionistas de arte del siglo XX, se encuentran las cerca de cuatrocientas obras concentrada en la pinacoteca que lleva su nombre y por las que el Gobierno pagará hasta 2035 casi cien millones de euros; así como sus propiedades. La Baronesa reside en Andorra, donde posee dos casas valoradas en más de cinco millones de euros cada una. A ellas se une una vivienda en Barcelona, valorada en nueve millones de euros, otra en Marbella y otra en la exclusiva urbanización de La Moraleja, en Madrid.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta en el Museo Thyssen / Gtres

Borja Thyssen y Blanca Cuesta ¿Rumbo a Miami?

Coincidiendo con el supuesto distanciamiento de Borja Thyssen y Blanca Cuesta con Tita Cervera, han surgido varias informaciones acerca de las intenciones del matrimonio de mudarse a Miami con sus cinco hijos en común -Sacha, Enzo, Eric, Kalah e India-, para comenzar una nueva vida lejos de España y ampliar así su círculo y una vida social que en nuestro país ha ido menguando desde que instalaran su residencia en Andorra. Algo que, fiel a su hermetismo ante las cámaras, la pareja ha optado por ni confirmar ni desmentir en su reaparición.

Fue en enero de 2015 cuando, tras la venta de Villa Favorita por 65 millones de euros a la familia italiana Invernizzi, Borja y Blanca se mudaron al micro-Estado. Allí, la pareja compró dos casas cuyo valor ronda los diez millones de euros.