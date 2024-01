Lujo y discreción en el último plan de Borja Thyssen tras la decisión de Tita Cervera sobre su legado

Borja Thyssen y su mujer, Blanca Cuesta, han disfrutado este fin de semana de una lujosa cita en pareja. El matrimonio acudió al prestigioso Hotel Ritz de la capital para disfrutar de una romántica velada sin la compañía de sus hijos. A la salida, se dejaron ver ante las cámaras tras la polémica entrevista de Tita Cervera que ha acaparado gran parte de los titulares de la crónica social del país, donde ha hablado largo y tendido sobre las cuestiones relacionadas con su esfera más personal y su legado.

Borja Thyssen, su mujer, Blanca, y su madre, Tita Cervera/ Gtres

Como era de esperar, los medios de comunicación que sorprendieron al matrimonio en las inmediaciones del hotel mencionado aprovecharon la oportunidad para preguntar al hijo de la baronesa sobre las declaraciones de su madre acerca de su legado, a lo que este prefirió hacer gala de la discreción que le caracteriza, evitando contestar nada al respecto. De la misma manera actúo Blanca, la nuera de la coleccionista, quien se subió al coche rápidamente junto a Borja huyendo de las preguntas de la prensa, sin pronunciarse sobre uno de los aspectos que han vuelto a poner al clan en el punto de mira: la misteriosa y multimillonaria herencia de la baronesa Thyssen.

La inesperada y comentada decisión de Tita Cervera

Tita Cervera abrió las puerta de su casa de Andorra a Espejo Público, donde concedió una entrevista a Miquel Valls que ha dado la vuelta a la Red, generando un sinfín de reacciones y opiniones acerca de sus palabras. Y es que, más allá de confesar que su marido cambió la herencia en multitud de ocasiones, la coleccionista señaló el nombre de la persona que ha elegido para que continúe con su legado. Un nombre que, aunque no lo desvela por completo, se refiere a él en femenino, por lo que deja entrever que la persona que hay detrás es una de sus dos hijas mellizas: Carmen o Sabina.

Tita Cervera en una entrevista con Miquel Valls para ‘Espejo Público’/ Atresmedia

Nada más escuchar las palabras, fueron muchos los que señalaron un posible desplazamiento de Borja Thyssen dentro del legado, aunque Miquel Valls, el periodista que realizó dicha entrevista, reiteró en el matinal de Atresmedia que eso no era así, ya que en ningún momento Tita dijo que su primogénito se quedaría sin legado y sin herencia. Por otro lado explicó que, aunque una de sus dos hijas obtendrá un papel importante dentro del legado, no influirá en las propiedades que le pertenecen a Borja como primogénito.

La opinión de Borja Thyssen sobre la entrevista de su madre

Tita Cervera y su hijo Borja / Gtres

Pese a que el hermetismo ha sido el protagonista de la última aparición de Borja ante las cámaras, lo cierto es que fuentes cercanas al hijo de la Baronesa han confirmado a Nacho Gay, colaborador de Y ahora Sonsoles, que aunque no vio la entrevista, está al tanto de las declaraciones más claves de su madre. De acuerdo con la información del periodista, el primogénito de Tita no quiere pronunciarse porque considera que la herencia de su progenitora es algo que no depende e él.