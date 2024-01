El día que Tita Cervera y Julio Iglesias hablaron de matrimonio

Tita Cervera se ha convertido en los últimos días en uno de los rostros de máxima actualidad de la crónica social de nuestro país porque ha dejado a un lado el hermetismo que tanto la caracteriza para conceder una de sus entrevistas televisivas más extensas y esperadas. Pieza audiovisual en la que ha hablado no solo de su legado, sino de su aspecto más personal, entre otras cosas.

Tita Cervera en ‘Viajando con Chester’. / Cuatro

La baronesa Thyssen ha abierto las puertas de su casa de Andorra a Espejo Público y ha concedido unas llamativas declaraciones a Miquel Valls, encargado de conducir este encuentro. «Os vais a sorprender con la periodicidad con la que la cambia», adelantó Valls antes de la emisión de la primera entrega de la entrevista.

La gran amistad entre Tita Cervera y Julio Iglesias

Hoy, 25 de enero, ha sido el día en el que la baronesa Thyssen ha actualizado su situación sentimental, pero antes de entrar de lleno en este ámbito que tanta expectación genera, ha hablado sobre cómo es su relación con Julio Iglesias, a quien admira como persona y como artista. Tita Cervera solo ha tenido palabras repletas de cariño hacia el intérprete de Me olvidé de vivir.

En clave de humor, Carmen Cervera ha revelado que el cantante le llegó a decir: «Tu y yo teníamos que habernos casado» a lo que Tita respondió con un «eres el mejor». «Julio y yo somos grandes amigos», ha confirmado la coleccionista. Ha sido en este punto cuando el entrevistador ha querido saber cómo se encuentra Julio Iglesias. «Está muy bien. Tiene una voz maravillosa», ha recalcado la entrevistada.

Situación sentimental

Sin embargo, Tita ha confirmado que, por ahora, no está abierta al amor. «No puedo imaginarme enamorada de nuevo. He vivido mucho amor con personas que he querido mucho. No me imagino. Me he acostumbrado a la libertad y eso es una cosa muy importante. Es maravillosa. Haces tu vida. En cambio si estás con una persona que quieres tienes que respetarlo», ha explicado. En cuanto a su pasado amoroso, ha reconocido que al igual que le han sido infiel, ella también lo ha sido. «Somos humanos», ha reflexionado.

Patrimonio incalculable

El pasado mes de octubre, la baronesa protagonizó una portada en la revista ¡Hola! junto a sus hijas. Acerca de su situación actual también se ha pronunciado, aunque con cierta discreción, pero con mucho orgullo. «Quiero que sean niñas normales», ha dicho en un primer momento.

«Un de ellas, Carmen quiere ir la Universidad. Ella es una de las mejores estudiantes de su clase», ha indicado. Ha sido entonces cuando al ser preguntada por la persona que continuará con lo que ella ha iniciado, su legado, Tita Cervera ha dejado entrever que será Carmen. «Yo creo que sí. Es muy disciplinada», ha añadido.

Sobre su melliza, Sabina ha comentado que «es artista». «Hace cómics. Es maravilloso y te coge el acento de cualquier idioma», ha contado. Además, la empresaria también ha dejado claro que tiene una relación muy fluida con ambas en la que prima la transparencia. «Hablan conmigo y me gusta que tengan esa confianza y que me cuenten las cosas», ha dado a conocer.

Tita Cervera sopla este jueves 77 velas / Gtres

Sobre el Rey Juan Carlos

En el marco de está conversación, Tita Cervera ha hablado con total naturalidad sobre su buena relación con el Rey Juan Carlos. «Lo admiro mucho», ha dicho con una gran sonrisa. «Ha hecho todo por España y por los españoles. Tenemos que sentirnos orgullosos», ha añadido para después lanzar su deseo de que espera que «pueda vivir donde se merece».

La coleccionista de arte también ha indicado que habla «a veces» con don Juan Carlos y ha revelado que, en las distancias cortas, el Rey emérito la llama «Tita» en vez de Carmen. Asimismo, también ha confesado que conoce al Rey Felipe desde que es «pequeñito». «Estoy con contacto con él. Es un gran Rey», ha asegurado, al mismo tiempo que ha dicho que cuando tiene encuentros con Sus Majestades no se habla de política, pero sí de temas «personales, de navegación, de películas, de gente del mundo…».