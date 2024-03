Borja Thyssen y Blanca Cuesta reaparecen en ARCO en medio de la polémica familiar

Día importante el del pasado miércoles, 6 de marzo, sobre todo, para los amantes del arte. Sus Majestades los Reyes Felipe y Letizia inauguraron, como cada año, una nueva edición de ARCOmadrid, Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España que, desde su creación, constituye una de las principales plataformas del mercado del arte contemporáneo. Celebra su edición número 43 del 6 al 10 de marzo de 2024 en el recinto ferial de IFEMA Madrid. Un proyecto único que unirá pasado y futuro a través de las galerías y su esencial relación con artistas y coleccionistas. Enclave hasta el que se acercaron numerosos rostros conocidos para poder conocer en primera persona algunas de las obras más fascinantes de todos los tiempos. No quisieron faltar a esta cita Borja Thyssen y su esposa, Blanca Cuesta.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta / Gtres

Una visita muy esperada

El hijo de Tita Cervera y su esposa se mostraron durante todo el recorrido muy interesados en las distintas obras de los artistas. Además, Blanca llegó a utilizar en alguna ocasión el teléfono móvil para poder sacar alguna fotografía a los cuadros expuestos en el recinto. Esta reaparición se produce en el marco de un contexto familiar convulso, aunque el matrimonio se mostró ajeno en todo momento.

Tal y como ha dado a conocer en exclusiva LOOK, el 3 de julio de 2020 Carmen Cervera dejó a merced de su primogénito, Borja Thyssen, su legado artístico como vicepresidenta vitalicia en el Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza FSP, el máximo organismo de dirección de la institución pública.

Sin embargo, no todo sería así porque, cuando la coleccionista de arte nombro a su primogénito patrono del Museo Thyssen-Bornemisza podría no suceder de esta manera porque esta decisión no depende solo de ella. Para que Borja suceda a su madre como vicemandatario, es necesaria una votación en el Patronato que apruebe la alteración de los Estatutos del museo público, que en 2023 cumplió treinta años desde su creación. Esto se debe a que, al menos de momento, el puesto vitalicio de Cervera no es hereditario, lo que implicaría que se acabara la injerencia de la familia en la misión del museo, de no llevarse a cabo lo anterior.

Tita Cervera en el 25º aniversario de Museo Nacional Thyssen Bornemisza en Madrid/ GTRES

Actualmente, los documentos del 25 de septiembre de 2017, establecen que si un miembro de la familia Thyssen-Bornemisza debe ser nombrado para cubrir una vacante dentro del Patronato, la elección «es realizada por los Patronos». Y es, sobre esta misma afirmación cuando se puede leer en el texto que «si el puesto se produce por la renuncia» de la baronesa, es ella quien tiene derecho por sí misma a nombrar a un miembro de su familia como sucesor, eso sí, en calidad de Patrono. Pero en ningún caso, de vicepresidenta/e -la presidencia la ostenta el ministro de Cultura-. «Una vez la Baronesa Thyssen-Bornemisza deje de ostentar la condición de vicepresidenta, este cargo dejará de existir», indica el escrito.



La gran incógnita

Una de las conclusiones tras analizar lo descrito en estas líneas es que Carmen Cervera, al menos de momento, no puede disponer de su herencia museística a su libre albedrío, ni tampoco Borja Thyssen. Pero, ¿y si se realizará una variación en el documento? ¿quién estaría dentro de la gestora del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza? El Patronato está conformado por doce patronos: cuatro en razón de su cargo, los patronos ex-officio -Ernest Urtasun como ministro de Cultura, y otros tres altos cargos del mismo ministerio y el de Hacienda-; cuatro nombrados por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto; y otros cuatro nombrados por la familia Thyssen-Bornemisza. Entre estos últimos, se encuentran la propia baronesa y su hijo, el abogado Miguel Klingenberg, que hasta mayo de 2023 fue Director General de Asuntos Legales y miembro del Comité Ejecutivo de Repsol, y Francesa Thyssen.

Francesca es hija de Hans Heinrich von Thyssen-Bronemisza, el tercer marido de Tita Cervera, y es precisamente en su grado de consanguinidad con el barón, donde podría radicar un primer problema de Borja para hacerse con el título de vicepresidente de la Fundación Thyssen y heredar así, esta parte del legado de su madre.

Las palabras de Tita Cervera en su última entrevista

A finales de enero, Tita Cervera concedió una entrevista a Espejo Público, donde concedió unas llamativas declaraciones a Miquel Valls, encargado de conducir este encuentro. Debido a esta intervención se generó una vorágine de reacciones acerca del contenido de la pieza audiovisual que protagoniza Tita Cervera, en la que habla, sin tapujos, de su herencia.

Tita Cervera en los premios Vanity Fair 2017/ Gtres

«He hecho cantidades de herencias, cuando cambia la vida, la cambias. Mi marido hizo 40.000 cambios y decía que desde los 40 años le estaban diciendo ¡cuando tu faltes!», dijo. Detalle que llamó especial atención. Además, la aristócrata señaló el nombre de la persona que ha elegido para que continúe su legado y se refiere a uno femenino, por lo que deja entrever que será una de sus dos hijas, Carmen o Sabina. «Esta hija ya está en los consejos de administración. Está a punto de cumplir la mayoría de edad y es quién cree ella que puede ser la persona que se ponga al frente de su legado», explicó a Miquel Valls.