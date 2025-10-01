Zorío denuncia ante la Liga que el Valencia regaló dos entradas correspondientes a sus abonos

En el partido de este lunes contra el Real Oviedo, el Valencia CF regaló dos entradas correspondientes a los pases de abono que tienen Miguel Zorío y su esposa en Tribuna Central de Mestalla. El ex vicepresidente del club lo ha denunciado ante la Liga y envío un audio a Javier Solís denunciando los hechos, que lo leyó y no hizo nada. Recuerda que duplicar entradas es un delito que se tipifica como estafa (art. 248 del Código Penal) o como falsedad documental (art. 248 y 390 del CP).

«Cuando llegamos al partido, nos encontramos con nuestros asientos ocupados por dos aficionados. Para nuestra sorpresa, el club les había emitido y regalado dos entradas oficiales correspondientes a los asientos que ocupamos desde hace mucho tiempo, y tras una tensa conversación, los ocupantes ilegales de los asientos los desalojaron. Hice una foto de las entradas que llevaban y se las pasé a Javier Solís en mitad del partido, quien leyó el mensaje, pero no hizo nada», aseguró.

«Duplicar entradas es un delito de estafa y/o de falsedad documental, que he denunciado esta mañana en la página web de la la Liga y que en los próximos días llevaré a Fiscalía. Es gravísimo que un club como el Valencia CF pueda usar estas prácticas barriobajeras con un opositor a Peter Lim, y es aún más grave que la Liga lo permita» declaró Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF.

Hay que recordar que Zorío ha conseguido que se reabra la querella que ha presentado contra Peter Lim y otros ejecutivos del Valencia CF por diferentes y gravísimos delitos que presuntamente han derivado en vaciar la caja del club con comisiones de fichajes, precios de jugadores por encima del valor de mercado o enviar dinero a Singapur y Hong Kong sin soporte documental legal. Además, ha conseguido que la fiscalía portuguesa investigue los fichajes de Cancelo, Rodrigo y André Gomes.