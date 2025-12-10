El alcalde separatista de Manacor rechaza que los que lleven 18 años empadronados accedan primero a un piso

El alcalde separatista de Manacor, Miquel Oliver, junto a sus socios de la izquierda, PSOE, Més y AIPC rechaza que los que lleven 18 años empadronados accedan primero a un piso oficial.

Una medida que están implantando otros municipios de Baleares acogiéndose a la Ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo impulsada por el Govern para aumentar la hoy inexistente oferta inmobiliaria asequible para los residentes.

La portavoz del PP, Maria Antònia Sansó, que ha defendido esta iniciativa ha precisado que la propuesta “solo pretendía garantizar que la vivienda pública beneficie en primer lugar a las personas que llevan muchos años viviendo, tributando y arraigando en Manacor”.

«Es una cuestión de justicia. No entendemos cómo la izquierda puede votar en contra de una medida que protege a la gente de Manacor y que asegura que las viviendas públicas queden en manos de residentes de toda la vida».

Priorizar a la ciudadanía de Manacor tiene, según Sansó, «un criterio de sentido común» y tenía dos objetivos: facilitar suelo municipal al Ibavi para generar vivienda protegida e incorporar en el baremo de prioridad el requisito de un mínimo de 18 años de empadronamiento, de modo que el criterio de residencia sea determinante en la adjudicación.

Sansó ha explicado que este sistema «ya se aplica en otros municipios de Mallorca» y sirve para garantizar que el esfuerzo público repercuta directamente en las personas que han construido el municipio durante décadas.

«Votar en contra es votar en contra de Manacor». La portavoz popular considera que la izquierda «ha fallado a sus vecinos» con una decisión que califica de incomprensible.

«No estamos hablando de colores políticos, sino de defender a los residentes de Manacor. La gente que lleva años viviendo aquí merece ser prioritaria».

Sansó ha recordado que el precio de la vivienda en el municipio continúa disparado y que «es inadmisible que, ante esta realidad, la izquierda rechace una propuesta que sólo busca proteger a los residentes de Manacor».

El PP ha anunciado que continuará trabajando para que el Ayuntamiento negocie con el IBAVI un modelo de vivienda protegida que tenga en cuenta la residencia prolongada como criterio esencial. «Seguiremos luchando para que la gente de Manacor tenga prioridad. No nos detendremos. Esta es una reivindicación justa y necesaria».