Vox vincula el incremento de inmigrantes llegados en patera al aumento de las listas de espera en sanidad

Para Vox, hay una relación directa entre la inmigración y el aumento de las listas de espera sanitarias en Baleares. La portavoz de esta formación en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha utilizado de nuevo el argumento de la inmigración en su intervención semanal ante los medios de comunicación.

La portavoz ha arrancado su intervención hablando de inmigración, lamentando que ya han llegado más de 7.000 inmigrantes ilegales en patera a las Islas en lo que va de este año. Así, ha vinculado el aumento de llegadas de pateras con la «inseguridad en las calles» y con el aumento de las listas de espera en sanidad.

Concretamente, ha considerado que «ha colapsado en estos dos últimos años la sanidad, con más de 200.000 atenciones médicas», cuando se han hecho más inversiones y se ha puesto más personal.

Sólo en el año 2024 se realizaron 103.124 consultas de atención primaria a inmigrantes ilegales.

«Estos datos evidencian la enorme presión que la inmigración ilegal está ejerciendo sobre los servicios públicos y las arcas de la comunidad», ha afirmado Cañadas.

Según la documentación oficial remitida por el IB-Salut, entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de septiembre de 2025, la sanidad pública balear ha soportado una carga asistencial masiva por parte de personas en situación irregular. En concreto, se han registrado 194.608 consultas médicas en Atención Primaria (103.124 en 2024 y 91.484 en lo que llevamos de 2025). A esto se suman 40.240 atenciones en urgencias y cerca de 28.000 estancias hospitalarias.