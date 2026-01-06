No es una película: siete amigos encuentran un tesoro de 2.584 monedas valorado en 5 millones de euros

Las salidas con amigos suelen ser tardes tranquilas, con bebida y, a veces, un juego de mesa para alargar la jornada. Sin embargo, en este caso fue diferente. Lo que descubrió este grupo de siete amigos no fue una anécdota para contar al día siguiente, sino un tesoro medieval valorado en más de 5 millones de euros.

El hallazgo tuvo lugar en un campo del valle de Chew, en Somerset, en plena campiña inglesa. Sólo con un detector de metales y el permiso del dueño del terreno, sacaron a la luz más de 2.500 monedas de plata enterradas desde hace casi mil años.

Hallan un tesoro de monedas medievales valorado en más de 5 millones de euros

El conjunto recibe el nombre de Chew Valley Hoard y está considerado el mayor tesoro de monedas hallado en Inglaterra correspondiente a los años inmediatamente posteriores a la conquista normanda. No se trata sólo de una cuestión de cantidad, sino del momento histórico que retrata.

El trabajo de estudio y conservación lo ha dirigido el South West Heritage Trust, con apoyo del British Museum y de varias administraciones locales. El objetivo siempre fue que el tesoro pasara a manos públicas y regresara al suroeste del país para su exhibición.

Las monedas se acuñaron entre 1066 y 1068, justo después de la muerte de Harold II en la Battle of Hastings. Tras aquella derrota, William the Conqueror se hizo con la corona e inició una profunda reorganización del reino.

El dinero ocupaba un lugar clave en ese proceso. Controlar los peniques de plata significaba asegurar el pago a los soldados, recaudar impuestos y dejar claro quién ejercía la autoridad.

Así es el tesoro de monedas medievales hallado en el valle de Chew

El conjunto suma 2.584 peniques de plata procedentes de 46 cecas distintas, desde Bath hasta York. Algo más de la mitad lleva el nombre de Guillermo, casi la otra mitad menciona a Harold y sólo una moneda corresponde a Edward the Confessor, anterior a ambos.

En los bordes aparecen los nombres de unos 100 monederos autorizados por la Corona. Es una de las listas más antiguas que se conservan de profesionales ligados a ciudades concretas, una ventana directa al funcionamiento de la economía inglesa del siglo XI.

Muchas piezas muestran el diseño PAX asociado a Harold y la primera tipología normanda de Guillermo, con la cruz fleury. Ese detalle permite situar el enterramiento entre 1067 y 1069. También aparecen medios peniques cortados, una práctica habitual para facilitar el cambio en transacciones pequeñas.

Hay, además, monedas «mula», acuñadas con troqueles de reyes distintos. Lejos de ser simples errores, reflejan el desorden de aquellos años y los intentos de algunos monederos por adaptarse, o esquivar, las nuevas normas impuestas por el poder normando.

Tras el hallazgo, los descubridores avisaron al Portable Antiquities Scheme, lo que permitió documentar cada pieza con precisión antes de su traslado. El comité de valoración fijó su precio en 4,3 millones de libras, unos 5 millones de euros, la cifra más alta registrada bajo la legislación británica sobre tesoros.

Con el apoyo del National Lottery Heritage Fund y Art Fund, el Chew Valley Hoard volverá al suroeste para una gran exposición permanente.