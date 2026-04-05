El etarra Otegi, socio de Sánchez, llama a los vascos a avanzar hasta la «cumbre» de la «liberación nacional»

El etarra Arnaldo Otegi, líder de Bildu y socio de Pedro Sánchez, ha llamado este domingo a los vascos a avanzar hasta la «cumbre» de la «liberación nacional». A dar «un paso cualitativo» hasta la independencia. Otegi ha hecho este llamamiento con motivo del Aberri Eguna, Día de la Patria vasca, en el que EH Bildu se ha manifestado por las principales de la capital navarra y ha culminado la movilización con este acto político.

Además, el ex terrorista de ETA ha afirmado que EH Bildu «no aspira a estar en los gobiernos, sino a gobernar».

Y poniendo como símil una expedición al Everest, el que fuera jefe de la banda terrorista ETA ha destacado que el «proceso de liberación nacional y social» culmina en la «cumbre de una república democrática, socialista, euskaldún, laica, feminista y ecologista», pero en el camino hay «diferentes campamentos base».

Oxígeno popular

El etarra Otegi subraya que «para hacer cumbre», primero hay que «subir el campamento, aclimatarnos, gobernar el país» y, sobre todo, «oxígeno político y popular». «Vamos a ir hacia la cumbre, con tranquilidad, sin ansiedad, con oxígeno político y popular y con capacidad de visión estratégica», sostiene.

Además, durante su discurso se ha mostrado «orgulloso de este país» –en referencia a esta comunidad autónoma española– con una «sociedad civil organizada» y «una izquierda que plantea su lucha a nivel ideológico de masas e institucional».

«No aspiramos a estar por encima de nadie, aspiramos a construir una nación justa, honesta y que le dé a la gente un trocito de seguridad que le permita ser más feliz», declara este etarra, señalando que la «alternativa de PP y Vox» es «o todos cara el sol o todos a la sombra».

Un pueblo sin límites

El pasado 2 de noviembre, el etarra Otegi también llamó a los vascos a «defenderse»: «Somos un pueblo sin límites». Así lo declaró en un acto junto a víctimas del franquismo y de la «violencia del Estado», celebrado en Vitoria, en el que afirmó que EH Bildu «forma un bloque que tiene memoria y responsabilidad», y que va a «ejercer» dicha responsabilidad «tratando de prevenir» que «el bloque reaccionario que asoma en España y Francia llegue».

Además, Otegi señaló que la respuesta a esta situación se ha de dar «con el estilo de EH Bildu». «Al fascismo no se le puede hacer frente desde la improvisación, el individualismo ni el tacticismo. Al fascismo y al autoritarismo se les hace frente en términos estratégicos», manifestó.

A raíz de que este terrorista de ETA instara a los vascos a «defenderse», se produjo una oleada de ataques de los cachorros de Otegi contra los cuarteles de la Guardia Civil en el País Vasco, como reveló OKDIARIO en primicia.

Los ataques fueron difundidos en redes sociales por Ernai, junto a mensajes como «La Guardia Civil es una fuerza ocupante y un símbolo claro del españolismo. Este fin de semana hemos dejado claro que esto no es ni Francia ni España, sino Euskal Herria. ¡Independencia para la juventud!».

Entre ellos, se encuentra uno cometido contra la casa cuartel de Tolosa, donde lanzaron huevos contra la fachada y colocaron una pancarta intimidatoria. Los hechos se produjeron con familias y menores dentro de las viviendas del acuartelamiento, lo que representa «un riesgo intolerable para la seguridad de quienes dedican su vida al servicio público», como declaró a este diario Olaya Salardón, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), denunciando esta «grave escalada de ataques» a manos de estos radicales.

Además, los proetarras llevan meses atacando a la Policía en el País Vasco, con numerosas pintadas contra la Ertzaintza. Entre ellas, Cipayos falangistas a la soga, en euskera. Las últimas han tenido lugar en Amurrio, que ha amanecido este domingo en el campo de fútbol de la localidad «en contra de la Ertzaintza y señalando a un agente en particular».

Los ataques a acuartelamientos se enmarcan en una ofensiva más amplia que incluye la quema y retirada de banderas, la vandalización de sedes del Partido Popular, el señalamiento a empresas que distribuyen productos españoles y el derribo del último Toro de Osborne existente en el País Vasco, en la localidad alavesa de Rivabellosa.

Otegi señalaba en su día los objetivos de ETA y cuando había que incendiar la calle mediante el terrorismo callejero, él daba la instrucción y las calles del País Vasco se incendiaban sistemáticamente, como está ocurriendo ahora a manos de sus cachorros.

El etarra Otegi sostiene que Bildu representa «el espacio mayoritario en términos electorales y políticos de este país» y que este momento se caracteriza por el hecho de que en el Estado español «existe una ventana de oportunidad para avanzar en términos nacionales y sociales en Euskal Herria».