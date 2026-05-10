Mercadona tiene por menos de 3 euros la solución definitiva para acabar con los insectos este verano

Con el calor empiezan a llegar también los insectos que tanto nos molestan en casa todos los veranos. Hormigas en la cocina, mosquitos alrededor de las ventanas, arañas en terrazas o pequeños insectos que aparecen de repente en baños y rincones de la casa. Y aunque mucha gente termina comprando varios productos distintos para intentar combatirlos, Mercadona vuelve a tener uno de esos artículos baratos que cada año acaban apareciendo en muchísimas casas cuando suben las temperaturas si bien es eficaz con muchos de los insectos mencionados.

La cadena valenciana vende por 2,75 euros el insecticida líquido Bosque Verde con pistola, un producto pensado para combatir insectos rastreros de forma rápida y directa dentro del hogar. El formato es bastante sencillo, pero precisamente ahí está parte de su éxito. No necesita mezclas, ni recargas, ni aparatos eléctricos. Basta con pulverizar directamente sobre las zonas donde suelen aparecer los insectos y dejar actuar el producto. Además, el precio vuelve a ser uno de los grandes reclamos. En plena subida generalizada de precios, encontrar productos para el hogar que sigan costando menos de tres euros no es tan habitual como hace unos años y eso hace que muchos clientes terminen recurriendo a este tipo de soluciones básicas y económicas.

El producto de Mercadona pensado para los insectos del verano

El insecticida Bosque Verde está especialmente pensado para combatir insectos rastreros bastante comunes durante los meses de más calor. Según aparece en el propio envase, el producto actúa contra cucarachas, hormigas, arañas, pececillos de plata, tijeretas, chinches o incluso garrapatas.En verano, todos esos insectos empiezan a aparecer con mucha más frecuencia en terrazas, patios, cocinas o zonas húmedas de casa. Por eso este tipo de productos suelen ganar protagonismo justo cuando llegan las altas temperaturas.

Mercadona apuesta aquí por un formato líquido con pulverizador tipo pistola que permite aplicar el producto directamente sobre esquinas, rodapiés, zócalos o zonas de paso donde suelen concentrarse los insectos. Ese sistema resulta bastante más cómodo que otros sprays tradicionales donde el producto termina saliendo de forma menos controlada. Además, el envase tiene una capacidad de 500 mililitros, suficiente para varias aplicaciones repartidas durante semanas, especialmente en viviendas donde el problema no sea demasiado grave.

El pulverizador hace mucho más fácil usarlo

Una de las cosas que más suele agradecer la gente en este tipo de productos es precisamente la facilidad para utilizarlos sin complicarse demasiado. Aquí no hay aparatos adicionales ni sistemas extraños. El insecticida ya viene listo para pulverizar directamente sobre la superficie. La pistola superior ayuda bastante a controlar la cantidad de producto que se aplica cada vez y evita también desperdiciar demasiado líquido. Eso resulta útil sobre todo cuando se quiere actuar únicamente en zonas concretas de la casa y no llenar todo el ambiente de olor químico.

Muchas personas terminan utilizando este tipo de insecticidas especialmente alrededor de puertas, ventanas, terrazas o rincones donde suelen entrar hormigas y pequeños insectos durante los meses de verano. También es habitual aplicarlo detrás de muebles o electrodomésticos donde suelen esconderse cucarachas o arañas. El producto está pensado para uso doméstico y Mercadona recomienda seguir siempre las instrucciones del envase para evitar problemas durante la aplicación.

Bosque Verde sigue siendo una de las marcas más reconocidas de Mercadona

La marca Bosque Verde lleva años convirtiéndose en una de las más conocidas dentro de Mercadona, especialmente en limpieza y mantenimiento del hogar. Muchos de sus productos terminan haciéndose bastante populares porque mantienen precios bajos frente a otras marcas más conocidas. En verano ocurre algo parecido con los insecticidas. La cadena suele reforzar esta sección con sprays, trampas o líquidos específicos para combatir insectos justo cuando empieza la temporada de calor.

Este modelo líquido con pistola se ha convertido en uno de los formatos más prácticos para mucha gente porque combina un tamaño manejable con una aplicación bastante sencilla. Además, al ser transparente y venir en botella compacta, puede guardarse fácilmente debajo del fregadero o en cualquier armario sin ocupar demasiado espacio.

Qué hay que tener en cuenta antes de utilizarlo

Aunque sea un producto doméstico bastante común, sigue siendo un insecticida químico y conviene utilizarlo con cierta precaución. El propio envase recomienda no aplicarlo sobre alimentos, utensilios de cocina o superficies donde puedan manipularse alimentos. Tampoco debe utilizarse cerca de niños o mascotas mientras el producto permanece húmedo y se aconseja ventilar correctamente la estancia después de aplicarlo.

Además, el fabricante recuerda que no debe pulverizarse directamente sobre personas, animales o superficies sensibles. Como ocurre con la mayoría de insecticidas de este tipo, está pensado únicamente para uso localizado en zonas concretas de la vivienda.

Un producto barato que vuelve cada año a las casas

Mercadona tiene varios productos que reaparecen cada verano y este insecticida Bosque Verde es uno de ellos. No es un aparato revolucionario ni un invento nuevo, pero sí una de esas soluciones sencillas y económicas que mucha gente termina comprando cuando empiezan a aparecer insectos dentro de casa.

Por 2,75 euros ofrece un formato cómodo, fácil de usar y pensado para resolver uno de los problemas más típicos de esta época del año. Y precisamente por eso sigue convirtiéndose cada verano en uno de los productos más habituales dentro de la sección de limpieza del supermercado.