Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Durante años, uno de los grandes retos en la lucha contra el cáncer ha sido encontrar una forma eficaz de actuar contra un gen llamado KRAS, que está alterado en muchos tumores y los hace más agresivos. Ahora, un estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la empresa biotecnológica Elicio Therapeutics, con sede en Boston, ofrece un rayo de esperanza. En una investigación inicial, publicada en la revista Nature Medicine, probaron una vacuna experimental llamada ELI-002 2P.

Esta vacuna está diseñada para enseñar al sistema inmunitario —las defensas del cuerpo— a reconocer y atacar las versiones dañadas del gen KRAS (en concreto las llamadas mutaciones G12D y G12R) que están detrás de muchos casos de cáncer de páncreas y de colon. Los resultados indican que la vacuna podría generar defensas fuertes y duraderas, capaces de prevenir o retrasar que estos cánceres vuelvan a aparecer.

Las mutaciones en KRAS están presentes en el 20-25 % de todos los tumores, con una frecuencia del 50 % en cáncer colorrectal y del 93 % en adenocarcinoma ductal pancreático. Pese a los tratamientos locorregionales con intención curativa, las recaídas siguen siendo comunes, especialmente en el adenocarcinoma pancreático resecable. Para evaluar el potencial de ELI-002 2P, el equipo investigador —integrado por especialistas de la Universidad de California, el Centro Oncológico MD Anderson, el Memorial Sloan Kettering y otras instituciones— reclutó a 25 pacientes (20 con cáncer de páncreas y 5 con cáncer de colon) que habían pasado por cirugía y presentaban enfermedad residual leve.

El tratamiento consistió en una fase de vacunación primaria (seis dosis subcutáneas en ocho semanas), seguida de un periodo de observación de tres meses sin dosis, y una fase de refuerzo (cuatro dosis semanales). Además, se estableció un seguimiento de hasta dos años tras la primera dosis para monitorizar seguridad y eficacia.

Tras un seguimiento medio de 8,5 meses, el 84 % de los participantes (21 de 25) presentaron respuestas potentes de células T dirigidas a KRAS. Con un seguimiento prolongado de 19,7 meses, el 71 % mantuvo inmunogenicidad sostenida, desarrollando subconjuntos CD4+ y CD8+. En los pacientes con las respuestas inmunitarias más altas, no se alcanzó la mediana de supervivencia libre de recaídas, lo que indica que muchos continuaban libres de cáncer. Además, el 67 % mostró respuestas frente a otras mutaciones tumorales, lo que sugiere una actividad antitumoral más amplia.

Potente inmunidad

En conjunto, los datos evidencian que ELI-002 2P induce una potente inmunidad mediada por células T CD4+ y CD8+, acompañada de una propagación frecuente de antígenos que podría retrasar la reaparición del tumor. «Este estudio demuestra que la vacuna puede entrenar al sistema inmunitario de forma segura y eficaz para reconocer y combatir las mutaciones que impulsan el cáncer», subrayó el primer autor, Zev Wainberg, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de la UCLA.

Asi, la vacuna contribuye a prolongar la supervivencia y retrasar las recidivas, por lo que será necesario evaluarla en un grupo más amplio y diverso de pacientes. Actualmente, ya se está desarrollando un ensayo clínico de fase 2 para confirmar estos prometedores resultados.