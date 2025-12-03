El pasado martes 2 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta, que contó con la visita de Boris Becker, entre otros. Tras finalizar la emisión del programa de Broncano, se dio paso a Late Xou. El programa de Marc Giró contaba con unos invitados de lujo, que llegaban dispuestos a sincerarse sobre muchas cuestiones pero, sobre todo, compartir anécdotas hasta ahora desconocidas. Un claro ejemplo lo encontramos en Bad Gyal, que no dudó en desvelar algo que le ocurrió en su carrera y cómo la mismísima Belén Esteban fue quien la salvó. Todo ocurrió el año pasado en Miami, cuando iba a acudir a un evento importante durante la Art Basel. El vestido con el que debía aparecer era imprescindible, y no había plan B. Lo que nadie esperaba es que fuese a haber un malentendido que provocó que la prensa se quedase en Barcelona.

Pero no todo quedaba ahí, puesto que no había tiempo para organizar un envío urgente. Es por eso que Bad Gyal optó por hacer algo que jamás había hecho: «Nunca uso Instagram para hacer gestiones porque siento que me retrata como poco seria, pero lo tuve que usar», recordó. Así pues, compartió una historia en la mencionada red social preguntando si alguien viajaba desde Barcelona a Miami ese mismo día. «Al minuto me contestó: ‘¿Qué necesitas, cariño?’». Una frase que no dejó indiferente a los allí presentes en plató. Pero todo fue más allá cuando la artista confesó quién le escribió ese mensaje: no era otra persona que Belén Esteban. Acto seguido, la invitada de Late Xou confesó que la unión entre ambas surgió meses antes, en unos premios musicales en los que coincidieron. Esa cercanía fue algo clave para que se obrase el milagro.

«Belén tiene contactos en todos lados, es diplomática. Tiene una red que ni el Vaticano», comentó Bad Gyal, entre risas. Lo cierto es que la colaboradora hizo unas cuantas llamadas y, en tiempo récord, organizó un envío express con una compañía aérea. Así pues, debido a esa gestión que realizó, el vestido llegó incluso un día antes de lo esperado, y sin ningún tipo de problema.

Calificado por Marc Giró como «misión imposible versión ibérica», este gesto de la colaboradora de televisión hizo que su unión con Bad Gyal creciese aún más si cabe. Como no podía ser de otra forma, tras recordar esta anécdota, la cantante no dudó en aprovechar su paso por Late Xou para mandar un mensaje a la actual participante de Top Chef.

«Gracias, Belén. ¡La amo!», exclamó Bad Gyal. Marc Giró no dudó en unirse a esta declaración de su invitada: «La amamos». Todo ello mientras el presentador del programa que se emite cada martes en La 1 de Televisión Española recordó que rechazó participar en un proyecto televisivo junto a Belén Esteban, algo que ahora aceptaría con los ojos cerrados.