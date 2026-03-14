La caída del cabello, la pérdida de densidad, el afinamiento progresivo o esa sensación de que «ya no tengo el pelo que tenía» son algunas de las preocupaciones capilares más repetidas en consulta. Y en medio de esta conversación creciente sobre salud capilar, hay una palabra que se ha convertido en tendencia: exosomas. Pero ¿qué son realmente y por qué están generando tanto interés?

Los exosomas capilares son pequeñas vesículas biológicas que actúan como mensajeros entre las células. En términos sencillos: no «crean» cabello nuevo por arte de magia, sino que mejoran la comunicación celular del folículo piloso. Contienen factores de crecimiento y señales moleculares que ayudan a activar procesos de regeneración, estimular el metabolismo del folículo y prolongar la fase de crecimiento del cabello.

¿Cómo se aplican?

El tratamiento es médico y se realiza en consulta. Tras una valoración previa, los exosomas se aplican directamente en el cuero cabelludo mediante microinyecciones muy superficiales, en las zonas donde existe debilitamiento o pérdida de densidad. Es un procedimiento rápido (suele durar menos de 30 minutos) y mínimamente invasivo.

Aplicación de exosomas capilares mediante microinyecciones superficiales en el cuero cabelludo. (Imagen realizada con IA)

En algunos casos se puede utilizar anestesia tópica para mayor confort. Después de la sesión, el paciente puede retomar su rutina habitual prácticamente de inmediato, con pequeñas recomendaciones como evitar lavar el cabello durante unas horas. No requiere baja médica ni tiempo de recuperación.

¿Para quién están indicados?

Mujer examinando la caída de cabello. (Imagen realizada con IA)

Este tratamiento suele recomendarse en casos de alopecia androgenética en fases iniciales o moderadas, cuando todavía existen folículos viables. También en personas que notan que su cabello se ha afinado, que han perdido densidad o que el pelo crece más débil y quebradizo. Otra de sus aplicaciones más interesantes es como complemento tras un injerto capilar, ya que puede ayudar a optimizar la recuperación del cuero cabelludo y mejorar la calidad del cabello implantado y del propio.

Eso sí: no sustituyen un trasplante cuando este es necesario ni generan cabello en zonas donde el folículo ya no existe. Tampoco son la solución adecuada en alopecias muy avanzadas o en caídas sin diagnóstico previo. Como en cualquier tratamiento médico, el punto de partida debe ser una valoración profesional.

¿En qué se diferencian del PRP o la mesoterapia?

La medicina capilar ya contaba con tratamientos como el PRP y la mesoterapia. El primero, también conocido como Plasma Rico en Plaquetas, es un tratamiento en el que primero se extrae una pequeña cantidad de sangre del propio paciente, como si fuera una analítica normal. Esa sangre se introduce en una máquina que la centrifuga para separar los componentes y quedarse con la parte que contiene mayor concentración de factores de crecimiento. Después, ese concentrado se vuelve a inyectar en el cuero cabelludo para estimular el folículo y favorecer el crecimiento del cabello. La mesoterapia es diferente: en lugar de usar sangre, se infiltran directamente vitaminas, minerales y nutrientes en la raíz del pelo para fortalecerlo y mejorar su calidad.

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Los exosomas funcionan de otra manera. No aportan solo nutrientes ni factores de crecimiento propios, sino que actúan como pequeños «mensajes» que ayudan a que las células del folículo se activen y trabajen mejor. Es decir, más que alimentar el cabello, le envían señales para que se mantenga más tiempo en fase de crecimiento y mejore su funcionamiento. No crean pelo nuevo donde ya no hay folículo, pero sí pueden ayudar a que el cabello que aún existe sea más fuerte y resistente.

Eso sí, los resultados no son inmediatos ni espectaculares en cuestión de días: son progresivos y forman parte de un plan integral de tratamiento.

¿Precio?

Hoy el cabello es mucho más que estética: influye en cómo nos vemos y en cómo nos sentimos. Por eso la tendencia ya no es buscar soluciones milagro, sino tratamientos médicos personalizados. Antes de empezar, es fundamental hacer un diagnóstico para saber qué tipo de caída existe y si el paciente es realmente candidato.

Centros especializados como Clínica Ibiza, en Madrid (C. de Antonio Arias, 7, Retiro), insisten en esa valoración previa para decidir cuántas sesiones son necesarias y si conviene combinar el tratamiento con otras técnicas. El precio de los exosomas capilares puede partir desde los 180 euros por sesión, aunque varía según el caso y el protocolo recomendado.