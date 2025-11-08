Cristina Pérez, farmacéutica: “El romero es el mejor ingrediente natural para frenar la caída del cabello”

Con la llegada del otoño, muchos notamos que el pelo empieza a caer más de lo habitual. El cepillo se llena antes, el desagüe del baño se atasca más rápido y, de repente, parece que estamos perdiendo media melena. Pero calma: no siempre hay motivo para alarmarse. La llamada caída estacional es algo completamente normal. Igual que los árboles pierden sus hojas, el cabello también tiene sus propios ciclos de renovación. Lo importante es saber distinguir cuándo se trata de un proceso pasajero (propio del cambio de estación) y cuándo esa caída es señal de que algo no va bien.

“Durante el otoño es habitual notar una caída más intensa”, explica la farmacéutica y experta en skincare Cristina Pérez, responsable de formación de la marca Weleda. “El estrés, los cambios hormonales o la falta de descanso pueden acentuar este fenómeno, pero en la mayoría de los casos no hay que preocuparse. El problema surge cuando la pérdida se prolonga más de tres meses o el cabello se vuelve más fino y quebradizo. Ahí sí conviene consultar con un profesional para descartar otras causas.”

En este contexto, la experta destaca el papel del romero, una planta mediterránea de aroma inconfundible que ha pasado de ser un remedio tradicional a convertirse en un ingrediente estrella dentro del cuidado capilar. “Estimula la circulación sanguínea del cuero cabelludo, favoreciendo un mejor aporte de oxígeno y nutrientes a los folículos pilosos”, explica Pérez. “Sus compuestos bioactivos, como los ácidos fenólicos, ejercen una acción antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana, lo que ayuda a mantener un entorno capilar equilibrado y saludable. En consecuencia, el cabello crece más fuerte y con menor tendencia a la caída.”

Además, la farmacéutica aclara que este tipo de cuidados naturales resultan especialmente útiles en las caídas temporales o estacionales, o cuando el cuero cabelludo presenta desequilibrios como grasa, caspa o irritación. “En los casos de alopecia hereditaria u hormonal, el romero no sustituye a un tratamiento médico, pero puede ser un excelente complemento para mejorar la salud del cuero cabelludo”, añade.

Según la experta, la constancia es clave. “Lo habitual es empezar a notar resultados a partir de los tres meses de uso continuado. El cabello suele mostrarse más fuerte, con más volumen y un aspecto visiblemente más saludable”, apunta. También recomienda mantener una rutina integral: combinar un champú suave con acondicionador y, si es necesario, aplicar lociones específicas que refuercen la fibra capilar.

En este sentido, cada vez más marcas apuestan por fórmulas que combinan eficacia y respeto por el cuero cabelludo, apostando por ingredientes de origen vegetal y libres de siliconas o sulfatos. Y el romero, con su poder revitalizante, es uno de los protagonistas de esta tendencia.

Productos con romero que funcionan

Entre las opciones más interesantes de cuidado capilar con ingredientes naturales destaca la nueva gama revitalizante de romero de Weleda, que traslada su experiencia en cosmética natural al mundo del cabello. Formulada con extracto de romero, ácido hialurónico vegetal y proteínas hidrolizadas, esta línea ayuda a fortalecer la fibra capilar, estimular la microcirculación y devolver brillo y vitalidad al pelo, especialmente en épocas de caída.

El champú revitalizante (250 ml / 10,95 €) limpia suavemente sin resecar, gracias a su fórmula libre de siliconas y sulfatos, dejando una sensación fresca y un cabello más fuerte desde la raíz. El acondicionador (150 ml / 10,95 €) aporta suavidad y manejabilidad sin apelmazar, nutriendo en profundidad y dejando un aroma herbal muy agradable. Y para completar la rutina, la loción capilar sin aclarado (100 ml / 13,90 €), con aceites esenciales de romero y trébol rojo, se aplica directamente sobre el cuero cabelludo con un suave masaje que activa la raíz, reduce la caída estacional y aporta volumen de forma natural.