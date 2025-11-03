Javier Cámara: su infancia, su orientación sexual y sus dos hijos por gestación subrogada

Esta noche, Javier Cámara volverá al plató de El Hormiguero, un lugar donde siempre deja momentos memorables gracias a su humor y cercanía. En esta ocasión, el actor presentará su nueva serie Yakarta, un proyecto muy especial en el que interpreta a Joserra, un profesor de educación física desilusionado que en el pasado fue jugador olímpico de bádminton. La historia gira en torno a su relación con Mar, una adolescente con un talento extraordinario que despierta en él algo que creía perdido. Esta serie, producida por 100 Balas (The Mediapro Studio), combina comedia y drama, mostrando a un Joserra desfasado, frustrado y a la vez con un lado humano inesperado, que encuentra en la joven Mar una forma de reconciliarse consigo mismo. Además, se trata de un proyecto que ha contado con la dirección de Elena Trapé y Fernando Delgado-Hierro, y que resalta la química entre Cámara y la joven Carla Quílez, quien encarna a Mar.

Javier Cámara, nacido en Albelda de Iregua, La Rioja, en 1967, es uno de los actores más reconocidos de España. Con más de tres décadas de trayectoria, ha protagonizado títulos tan icónicos como Vivir es fácil con los ojos cerrados, Truman, Los girasoles ciegos o El olvido que seremos, y ha participado en series de enorme éxito como 7 vidas, Vota Juan, The Young Pope o Rapa. Precisamente, Rapa, la ficción de Movistar+ en la que interpretó a un enfermo de esclerosis lateral amiotrófica junto a Mónica López, ha sido uno de sus proyectos más personales y recientemente estrenó su última temporada, tras haber sido galardonada como mejor serie del año en el FesTVal de Vitoria. Su currículum incluye además colaboraciones con directores de la talla de Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Agustín Díaz Yanes o Fernando Colomo, y le ha valido dos Premios Goya y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

A pesar de su enorme reconocimiento público, Javier siempre ha sido muy celoso de su vida privada. Su infancia estuvo marcada por la timidez, la incomodidad en el colegio y el bullying que sufrió por su orientación sexual. En entrevistas ha recordado cómo, siendo adolescente, se sentía diferente y tenía miedo de sincerarse con su familia sobre su homosexualidad. Esa experiencia, lejos de hacerlo resentido, le ayudó a fortalecer su carácter y a desarrollar la sensibilidad que luego trasladaría a su trabajo como actor: «Saber que soy frágil me ha hecho fuerte», ha afirmado. Asimismo, su familia tenía planes para que él siguiera la tradición agrícola de su pueblo, pero su pasión por la actuación le llevó a Madrid, donde estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático mientras trabajaba como acomodador de cine para costearse los estudios.

En el plano personal, Javier Cámara es padre de dos hijos mellizos, nacidos en 2017 mediante gestación subrogada en Estados Unidos. Aunque mantiene sus nombres y detalles alejados del foco mediático, ha hablado con emoción de la experiencia y de la paternidad: «Desde que soy padre soy todavía más sensible, me ha hecho frágil. Los intento acompañar para que tengan su alegría y disfrute». Su maternidad subrogada generó debate, dada su ilegalidad en España, pero el actor se ha mostrado firme y positivo: «Sé que es un tema complicado, pero para mí ha sido magia».

Javier Cámara también ha explicado que muchos de sus éxitos profesionales llegaron en momentos personales difíciles, lo que le ha enseñado a valorar cada oportunidad como un aprendizaje: «Yo he fracasado mucho en la vida. Incluso algunos éxitos los viví como fracasos, pero eso me ha permitido crecer». Esa filosofía se refleja en su trabajo más reciente: Yakarta es un ejemplo de cómo Cámara transforma la fragilidad y la imperfección en humor, ternura y profundidad, construyendo personajes complejos y entrañables que conectan con el público. Esta noche, en El Hormiguero, Javier Cámara no solo hablará de Yakarta, sino que también repasará anécdotas de su vida personal y profesional, compartirá historias detrás de cámaras y mostrará esa mezcla de humor y humanidad que lo caracteriza.