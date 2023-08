En las últimas semanas, el príncipe Christian de Dinamarca ha acaparado de manera constante la atención de los medios. No solo por la proximidad de su mayoría de edad, sino también por su presunta relación con María Chiara de Borbón-Dos Sicilias, uno de los romances más inesperados del verano. Ahora, el hijo mayor de Federico y Mary de Dinamarca vuelve a ser noticia, esta vez, por ejercer un destacado papel en una importante cita para la realeza europea.

Hace unos días se celebró el bautizo del primer hijo de los príncipes Gustav y Carina de Sayn-Wittgenstein-Berleburg. La pareja ha dado la bienvenida a su primer hijo apenas un año después de su enlace, en el que ejercieron de padrinos los príncipes Federico y Mary de Dinamarca. Una boda que se celebró después de varios años de relación en los que la pareja no podía contraer matrimonio por una antigua norma de la casa.

El Príncipe tuvo que recurrir a los tribunales para impugnar el testamento de su abuelo, ya que en él había una cláusula que exigía que cualquier matrimonio de un miembro de la familia se produjese en unas circunstancias muy concretas. Esto implicaba que, para formar parte de la familia, se tenía que ser aristócrata, protestante y de raza aria. Una vez que la pareja logró superar esta cuestión, se casó en una boda íntima y tomó la decisión de aumentar la familia.

Sin embargo, para entonces, ambos ya habían superado los 50 años, por lo que tuvieron que recurrir a la gestación subrogada. Su primer hijo, que ha recibido el nombre de Gustav Albrecht, nació el pasado mes de mayo, aunque ha sido ahora cuando se ha celebrado su bautizo. Una ceremonia que ha tenido lugar en la capilla del castillo de Berleburg, el mismo lugar donde se casaron los Príncipes, y que se encuentra en la ciudad de Bad Berleburg, en el estado de Renania del Norte-Westfalia.

Han sido varios los rostros conocidos del panorama royal los que han asistido a la celebración, entre los que han destacado los príncipes Federico y Mary de Dinamarca y su hijo el príncipe Christian. El joven, a punto de cumplir su mayoría de edad, se ha estrenado como padrino del recién nacido.

Junto al príncipe Christian también serán padrinos del pequeño la princesa Teodora de Grecia -hija de los reyes Constantino y Ana María de Grecia-, Ellen Hillingsø, Arabella Gaggero y los príncipes Franz-Albrecht de Oettingen-Spielberg y Carl-Anton de Waldeck y Pyrmont. La abuela del Príncipe, la princesa Benedicta -hermana de la reina Margarita-, no ha querido perderse el bautizo y se ha mostrado de lo más cariñosa con el bebé. La princesa Teodora ha sido, junto a Mary de Dinamarca, una de las más elegantes de la reunión, con un favorecedor vestido en rosa empolvado que le sentaba de maravilla. En esta ocasión, no se la ha visto con su prometido, Matthew Kumar, con quien tenía previsto casarse antes de la pandemia, aunque todavía no se ha confirmado la fecha en la que podrá celebrarse la boda.