La última vez que vimos a la Familia Real de Grecia casi al completo fue el pasado mes de octubre, con motivo del enlace religioso del príncipe Felipe y Nina Flohr en Atenas. Una cita importante a la que no faltaron ni la Reina Sofía ni la Infanta Elena, pero en la que no pudieron estar los Reyes y sus hijas por una cuestión de agenda, ya que coincidió con los actos de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias.

A pesar de que la boda civil se había celebrado meses antes en St. Moritz, la pareja no quería perder la oportunidad de una boda religiosa, en el mismo entorno en el que se casaron los Reyes Constantino y Ana María y don Juan Carlos y doña Sofía hace más de cinco décadas.

Más allá de que el príncipe Felipe y su mujer fueron los grandes protagonistas de la jornada, lo cierto es que muchos ojos estuvieron puestos en su hermana, la princesa Teodora. La hija menor de los Reyes Constantino y Ana María tenía previsto casarse con su prometido, Matthew Kumar, pero la pandemia trastocó sus planes.

Este digital ha contactado con el departamento de prensa de la Casa Real de Grecia para intentar conocer los planes de la Princesa con respecto a su boda, pero no hemos obtenido respuesta. Y es que, a día de hoy y a falta de confirmación, el ‘sí, quiero’ de Teodora no se ha celebrado. Algo que no deja de llamar la atención si se tiene en cuenta que su hermano se ha casado por partida doble en un tiempo récord.

Hay que tener en cuenta que no parece que haya habido una ruptura de la pareja, ya que Matthew Kumar no faltó a la boda del hermano de Teodora, pero no deja de ser extraño que no se haya anunciado una nueva fecha. Desde la Casa Real ya confirmaron en su momento que la boda iba a celebrarse, pero no dieron detalles sobre cuándo, cómo o dónde.

Una boda en la que se espera la presencia, no solo de la Familia Real de Grecia, sino también de los Reyes don Felipe y doña Letizia, ya que el monarca es primo de la Princesa Teodora. A la de su hermano no acudieron por un tema de agenda, pero, salvo motivo de fuerza mayor, no cabría esperar su ausencia en el enlace de Teodora.

Inicialmente, el enlace estaba previsto para el 2019, con una fiesta en la isla de Spetses, el mismo lugar en el que se casaron los príncipes Nicolás y Tatiana -con la presencia de don Felipe y doña Letizia y otros miembros de la Familia Real-. Más adelante se habló del mes de mayo de 2020, pero la pandemia hizo que los planes cambiaran. Ellos mismos confirmaron que se posponía en sus redes sociales y recalcaron que su deseo era retomar la celebración lo antes posible.

Sin embargo, ha sido su hermano Felipe el que se ha adelantado y además, por doble partida. De hecho, el silencio ha sido la tónica en sus redes sociales, por lo que por ahora es complicado determinar cuál es su situación exacta. Una realidad que deja en el aire el próximo gran reencuentro al que asistirían los Reyes Felipe y Letizia.