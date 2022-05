La Reina Sofía deslumbra en Miami poco antes de la vuelta de don Juan Carlos

La Reina Sofía ya se encuentra en Florida. La madre de Felipe VI ha viajado a Miami para participar en una serie de compromisos apenas unas horas antes de la llegada a Madrid del Rey Juan Carlos. Este mismo miércoles a última hora de la tarde, la Casa de S.M. el Rey emitía un comunicado en el que revelaba los detalles de la visita de don Juan Carlos a España, después de casi dos años residiendo en Abu Dabi.

Un texto en el que se confirmaba que el anterior jefe del Estado llegaría al país este mismo jueves y que permanecería aquí hasta el lunes. Según el comunicado -en el que no se da información en torno a quienes podrían acompañar a don Juan Carlos en este viaje y dónde exactamente se va a alojar-, el padre de Felipe VI va a permanecer todo el fin de semana en la localidad gallega de Sanjenjo. Unos días en los que va a poder estar acompañado de sus amigos más cercanos de la localidad gallega, así como disfrutar de las regatas, aunque no se sabe todavía si va a competir en esta ocasión. Será el lunes cuando haga una parada en Madrid, en la que se reunirá con miembros de su familia, aunque ese mismo día regresará a Abu Dabi.

Mientras se espera la llegada de don Juan Carlos, la Reina Sofía ha viajado a Miami, donde estará probablemente hasta mañana. La madre de Felipe VI ha participado en algunos compromisos en el marco de las actividades de la sede de Florida del Queen Sofía Spanish Institute. Actos que se encuentran relacionados con el Quinto Centenario de la circunnavegación de Magallanes y Elcano y la visita del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano, que tiene un importante vínculo con el Rey Felipe, ya que desarrolló parte de su formación en él.

Este miércoles, doña Sofía ha participado en una mesa redonda bajo el título «La primera globalización: The Voyage that Shaped the World», un acto en el que varios hispanistas e historiadores estadounidenses han valorado las implicaciones y repercusiones del viaje de Magallanes y Elcano. Doña Sofía ha llegado sola al acto, vestida con un favorecedor modelo en color azul con estampado floral y se ha mostrado muy sonriente.

No será este el único compromiso de Su Majestad, que este viernes tiene previsto participar en el acto de presentación del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de Historia a bordo del Juan Sebastián Elcano.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre cómo será el encuentro del Rey Juan Carlos con su familia en Madrid ni quiénes serán los asistentes concretos. Se sabe que estarán los Reyes y doña Sofía y se espera que también participen las Infantas Elena y Cristina -que son las únicas que han viajado de manera regular a Abu Dabi para ver a su padre-, así como sus hijos.