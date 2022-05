El complejo escenario familiar de la vuelta del Rey Juan Carlos

Los detalles del regreso del Rey Juan Carlos a España son ya una realidad. Tras varios días de constantes rumores, por fin la Casa de S.M. el Rey no se ha pronunciado al respecto en un comunicado emitido la noche de este miércoles. Un breve texto en el que se confirma la llegada del anterior monarca, su estancia en Sanjenjo y su breve visita a Madrid. Una realidad sobre la que desde hace días se especulaba, es más, el alcalde de la localidad confirmaba que don Juan Carlos llegaría para la regata de este fin de semana, de la misma manera que lo hacía Pedro Campos, con quien se alojará estos días el padre de Felipe VI.

La pasada semana, el propio Felipe VI viajaba a Abu Dabi para mostrar sus condolencias al nuevo presidente de Emiratos Árabes Unidos por el fallecimiento del jeque Jalifa Bin Zayed al Nahyan. Un viaje exprés en el que, sin embargo, no vio a su padre. Fuentes oficiales de la Casa de S.M. el Rey confirmaban que el monarca sí que había podido hablar con don Juan Carlos y que habían quedado en verse en Madrid a su regreso. Un esperado reencuentro tras casi dos años sin tener un contacto en persona -a diferencia de las Infantas Elena y Cristina- que tendrá lugar el próximo lunes: «Don Juan Carlos tiene previsto permanecer durante esas fechas en la localidad gallega de Sanjenjo, y el lunes 23 viajar a Madrid, para estar con Su Majestad el Rey, con Su Majestad la Reina Doña Sofía y demás miembros de su familia en el Palacio de La Zarzuela. Ese mismo día, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos emprenderá viaje de regreso a Abu Dhabi, donde ha fijado su residencia de forma permanente y estable», reza el comunicado de Zarzuela.

Un texto en el que queda claro que el anterior jefe del Estado verá a parte de su familia, aunque no se ha concretado quiénes participarán en el encuentro. Se espera que, además de los Reyes y de la Reina Sofía, estén presentes las Infantas Elena y Cristina, quizás también sus hijos y puede que la Infanta doña Margarita.

El Rey ha viajado hoy a Abu Dabi para trasladar sus condolencias al nuevo presidente de Emiratos Árabes Unidos por el fallecimiento del jeque Jalifa Bin Zayed al Nahyan. ➡️https://t.co/mLGfOrzjeq pic.twitter.com/Yo2PsRIx44 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 15, 2022

Según han revelado algunas fuentes, sería hoy mismo cuando don Juan Carlos llegue de Abu Dabi, probablemente al aeropuerto de Vigo. No se sabe si lo hará en avión privado -como cuando se fue-, pero es probable. Sí ha trascendido que el anterior jefe del Estado estará el viernes en la localidad gallega, aunque se desconoce si en esta ocasión participará en la competición.

Cónclave familiar

A pesar de que en anteriores ocasiones don Juan Carlos ha ido a Sanjenjo en compañía de la Infanta Elena o incluso de la Reina Sofía en una ocasión, esta vez, la presencia de la madre de Felipe VI es más que improbable. La visita de don Juan Carlos tiene lugar en un momento en el que la Reina Sofía tiene varios compromisos fuera de nuestras fronteras. Según ha trascendido, doña Sofía va a estar en Miami, donde va a participar en varios actos relacionados con el Quinto Centenario de la circunnavegación de Magallanes y Elcano. Un viaje por parte de la madre de Felipe VI que, en principio, no hará posible una reunión inmediata con su marido, con el que cumplió sesenta años de matrimonio la pasada semana, fecha en la que se celebró en Zarzuela el cumpleaños de su hermana menor, la princesa Irene. No obstante, estará de vuelta para el encuentro del lunes.

Aunque la Reina Sofía no vaya a estar en España a la llegada de don Juan Carlos, quienes sí podrán reunirse de manera casi inmediata con el anterior monarca son sus hijas, quizás también parte de sus nietos. Según han publicado varias revistas, la Infanta doña Cristina ha estado en España y todo apunta a que pueda continuar aquí. De la misma manera, la Infanta Elena reside en Madrid con su hija menor, que acaba de volver a casa tras su ruptura con el dj Jorge Bárcenas.

Tal como declaraba la viuda de Jaime Ostos, Mª Ángeles Grajal esta misma semana, doña Elena no ha participado en un almuerzo de la peña taurina Majas de Goya, al parecer, porque «están debatiendo esto, que si no le dejan pasar…», ha dicho. La viuda del torero también se ha pronunciado sobre esta vuelta: «Me parece que tiene que volver, lo que no puede hacer el Gobierno es prohibírselo, eso me parece demencial».

Ante estas declaraciones por parte de Mª Ángeles Grajal todo hace pensar que las hijas de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía ya están preparando su regreso. Ahora solo queda la duda de cómo será el encuentro familiar y si se harán públicos los detalles del mismo, tras casi dos años de exilio voluntario del padre de Felipe VI.

Un momento ‘delicado’

La visita del Rey Juan Carlos coincide casi en el tiempo con una de las fechas más importantes para don Felipe y doña Letizia: su aniversario de boda. Los Reyes cumplen dieciocho años de casados, pero no hay previsto ningún acto especial dado que, además, este año el aniversario cae en domingo. No obstante, resulta imposible no pensar que la vuelta del anterior monarca pueda, en cierta medida, condicionar sus posibles planes.

Tal como el propio don Juan Carlos confirmó en una carta enviada a su hijo, su estancia en España será breve y volverá pronto a Abu Dabi, donde ha establecido su residencia. A la espera de su llegada a Sanjenjo -que, como es lógico ha generado una gran expectación-, aún queda por determinar si algún miembro de su familia sorprenderá y le acompañará en la localidad gallega y cuál será la tónica del encuentro en Zarzuela, en el que, sin duda, la gran ausente será la Princesa Leonor, que se encuentra estudiando en Gales el primer curso de Bachillerato Internacional en el Atlantic College.