Écija acoge a familiares y amigos de Jaime Ostos para darle el último adiós

Fue hace tan solo dos semanas cuando se hacía pública la triste noticia del fallecimiento de Jaime Ostos. El torero sufrió un infarto a los 90 años mientras se encontraba de viaje en Colombia junto a su esposa y algunos amigos, dejando así un recuerdo en ellos cargado de felicidad y vitalidad por su parte.

Durante estos días, la familia tuvo que hacerse cargo de diversos trámites para repatriar el cuerpo de vuelta a España. Un deseo que finalmente se ha cumplido y el pasado jueves pudieron despedirle como se merecía con un funeral en la iglesia de Santa Bárbara. Pero lo cierto es que los homenajes a Jaime no han quedado ahí, y ha sido esta misma mañana cuando sus seres queridos han protagonizado un último adiós al diestro en Écija, la localidad sevillana que le vio nacer. Allí será donde permanecerán para siempre las cenizas de Ostos, concretamente en los aledaños de un monumento construido en su honor. Por este motivo, la parroquia de Santiago ha sido la encargada de acoger el solemne funeral en el que durante las últimas horas se han dejado ver tanto los familiares del torero como algunos amigos.

Una de las primeras en llegar al templo fue María Ángeles Grajal, mientras agarrado a su brazo también lo hizo Jacobo Ostos. Allí aguardaban a su llegada tanto Gisela como Aurora Díaz-Cano, que recibió un ramo de flores en honor a su padre. Tampoco quiso perderse tan importante cita Gabriela, que al igual que en la anterior ocasión fue la encargada de llevar las cenizas en todo momento. Aunque todos ellos intentaron mantener sus sentimientos a raya, fue inevitable que se rompieran a llorar con la preciosa ceremonia protagonizada por un pianista tocando en directo y los muchos recuerdos que invadieron sus mentes en el que ha sido el tercer homenaje a Jaime tras su muerte.

Cabe destacar que los allegados de Jaime Ostos aún no cuentan con los permisos necesarios para dejar las cenizas del difunto donde tienen previsto, motivo por el cual se guardarán tras el altar mayor de la iglesia de Écija hasta que el papeleo esté resuelto. Esto supondría un “inconveniente” más de los muchos que ha vivido la familia durante estas dos últimas semanas. Y es que al haber fallecido lejos de nuestras fronteras, María Ángeles Grajal se ha visto obligada a atravesar el duro e incesante proceso que ha supuesto la repatriación de las cenizas, llegando a retrasarse los funerales por este motivo. No obstante, en todo momento ha estado arropada por los hijos del que fuera su marido, dejando entrever que atrás quedaron las rencillas que en algún momento de sus vidas les separaban. Tanto Gabriela, como Gisela y como Jacobo no dudaron en acercarse al aeropuerto a recibir a la viuda en su regreso de un viaje que preferiría olvidar, demostrando así que la relación entre ellos es muy buena y que este durísimo varapalo ha conseguido acercarles aún más.