Gabriela Ostos reaparece en uno de los lugares más especiales para su padre

Este último día no ha sido nada fácil para los seres queridos de Jaime Ostos. El torero fallecía el pasado sábado a los 90 años a consecuencia de un infarto en Colombia, donde se encontraba disfrutando de los últimos momentos de las vacaciones de Navidad en compañía de su esposa y sus amigos. Un durísimo varapalo para sus más allegados y especialmente para sus hijos, que se encontraban en España cuando tuvieron que hacer frente a tan triste noticia.

Viva la vida fue el programa encargado de hacerse eco de la pérdida de Jaime Ostos, y posteriormente Jacobo entró telefónicamente en directo para agradecer al equipo el apoyo y explicar más detalles sobre cómo había recibido la noticia. Unos minutos después de la intervención de su hermano, Gabriela Ostos también se ponía en contacto con Telecinco para ensalzar la figura de su padre y dejar claro que entre ellos ya no había presente ninguna rencilla del pasado. Sin poder contener las lágrimas, la hija menor de María Ángeles y el diestro se mostró terriblemente afectada por esta repentina despedida, motivo por el cual hoy mismo ha acudido a misa a La Macarena, basílica sevillana de la cual guarda un gran recuerdo ya que fue donde se casaron sus padres.

En un momento de tranquilidad, la joven no ha tenido problema en acercarse a los reporteros de Gtres y detallar cómo ha vivido las últimas horas: “Estamos todos un poco consternados y esperando a que llegue y tenerlo aquí. Él estaba en Colombia y yo me enteré por una prima mía, después me llamó Jacobo y María Ángeles y así lo supe”, explicaba con voz temblorosa. No obstante, en todo momento intentó dejar los pensamientos tristes a un lado y recordar a su padre en vida: “A él no le gustaría que yo estuviera triste. Mi padre era un ser extraordinario, era una persona maravillosa que solo vivía para ayudar a los demás. Eso es lo que recuerdo de él y lo mucho que lo queríamos todos”, asumía con mucha positividad. Además, desveló que ya había fecha prevista para conversar con el resto de la familia si habrá alguna misa u otro homenaje: “El miércoles llega María Ángeles y ya lo hablaremos. Yo me iré el martes para Madrid y ya veremos lo que hacemos”, zanjaba, mientras agradecía a los allí presentes por su interés y su apoyo.

Fue durante la última emisión de Viva la vida cuando Gabriela cogió su teléfono y explicó que no había ninguna mala relación entre ambos: “Yo lo vi en octubre, lo encontré muy bien y estaba muy animado y con muchas ganas, y como siempre estupendo y riéndose. Estaba disfrutando, bailando, él era el centro de las fiestas, era una persona tan vital y tan extraordinaria, tenía tanta fuerza… No he visto a nadie que con 91 años viviera como él vivía”, destacaba. Y dejando a un lado los roces del pasado, la joven quiso recalcar el amor paternofilial que existía entre ellos: “Él me dijo que todos los días de mi vida se había levantado pensando en mí. Me adoraba por encima de todo, y todo lo bueno que tengo se lo debo a él”.