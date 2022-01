Noche de pura emoción la vivida en la iglesia de Santa Bárbara, en Madrid, con el funeral en memoria de Jaime Ostos. El torero falleció el pasado 8 de enero mientras se encontraba de viaje en Colombia. Después de los incómodos pero necesarios trámites para repatriar el cuerpo de vuelta a España, la familia ha podido despedirlo como merece. Sus seres queridos no han estado ni mucho menos solos. Decenas de rostros conocidos han querido estar presentes en el templo sagrado para arroparlos y presentar sus respetos.

Casi todos los focos estaban puestos en Mari Ángeles Grajal. Han pasado varios días pero la viuda del torero seguía muy afectada, pero se refugió en los hijos del diestro, Jacobo, Gabriela y Gisela Ostos. La numerosa presencia de gente en un momento sanitario delicado convierte en más emotiva aún en el funeral.

No ha faltado uno de los grandes amigos de Jaime Ostos, José Ortega Cano. El maestro ha ido acompañado de su mujer, Ana María Aldón y de su hija Gloria Camila Ortega. Ortega fue uno de los primeros en hablar tras conocer el fallecimiento: «Me he enterado a través de unos amigos de ellos y míos, que me han hecho una videollamada y me lo han dicho. Casualmente me habían mandado un WhatsApp ayer del maestro toreando con un capote allí y disfrutando. Quién iba a decir que iba a ser la última vez que iba a torear de salón», dijo en Viva la Vida.

Otra gran amiga del matrimonio es Norma Duval. La vedette habló ante la prensa para definir a Jaime Ostos como «un gran amigo, una maravillosa persona. Lo quería muchísimo. A Mariángeles también de muchísimos años. Una amistad, yo qué sé, ni me acuerdo. Quizás más de 40 años», ha dicho. Su muerte fue muy inesperada: «Me mandaron un vídeo en fin de año en 20 años. En fin, estuvimos mandándonos cosas y los vi super contentos allí, bailando, pasándolo bien. Pero bueno, él se ha ido como quería, viviendo la vida, viviéndola gusto».

Mari Ángeles Grajal y los hijos del fallecido estaban abatidos y así lo aseguró Carmen Lomana: «Destrozada. María Ángeles está destrozada. Se le ha ido el gran amor de su vida. Pero es que de verdad yo digo que se va a desmayar con su hijo llorando pero con una angustia. Y es que esto es muy fuerte, porque ahora una cantidad de gente y yo le he dado el pésame al principio. Bueno, ya hemos hablado».

Otro rostro conocido en el funeral fue el de Edmundo Arrocet. El chileno no estuvo acompañado por Bárbara Rey, pero se paró ante los medios de comunicación no quiso entrar en polémicas aunque si confesó que admira a María Teresa Campos. No quiso tampoco decir si está enamorado de Bárbara y si va a irse finalmente a Chile, aunque comentó que muchas de las cosas que se le preguntaban eran payasadas.

A continuación, desvelamos todos los asistentes que no quisieron perderse la despedida a Jaime Ostos, que precederá al homenaje que recibirá este sábado en La Maestranza de Sevilla.