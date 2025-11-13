Después de años alejado de los platós, Kiko Rivera regresó el pasado viernes a televisión con una esperada entrevista en el programa ¡De Viernes!. El hijo de Isabel Pantoja, que llevaba tiempo sin pronunciarse públicamente, decidió dar el paso tras su separación de Irene Rosales y en un momento personal lleno de cambios. Durante la conversación, el DJ habló con franqueza sobre su ruptura, sus problemas de salud, la distancia con su hermana Isa Pantoja y, sobre todo, uno de los temas más delicados de su vida: su relación con el hijo que tuvo con Jessica Bueno y el papel que en su infancia desempeñó Jota Peleteiro, ex marido de la modelo.

Kiko se mostró especialmente emocionado al recordar los años en los que su hijo mayor, Francisco, convivía con el futbolista. Durante ese tiempo, el niño comenzó a llamarlo «papá», algo que el DJ confesó haber llevado muy mal. «Fue muy doloroso. Era la primera vez que me pasaba algo así y lo pasé extremadamente mal», admitió con honestidad. Rivera reconoció que la situación le provocó celos y una profunda tristeza, aunque con el paso de los años ha logrado verlo de otra manera: «Hoy en día lo acepto. Me hace feliz porque que mi hijo llame papá a Jota significa que este hombre lo ha tratado bien. Al principio dolía, pero ahora entiendo que tiene la suerte de tener dos padres que lo quieren».

Sus palabras no tardaron en tener respuesta. Según contó Alexia Rivas en el programa El tiempo justo, la periodista contactó con Jota Peleteiro para conocer su reacción. El ex futbolista, que fue pareja de Jessica Bueno durante una década y padre de dos de sus hijos, se mostró tranquilo ante las declaraciones del DJ. «Lo siente, pero le da igual», explicó Alexia, asegurando que Peleteiro no tiene ningún interés en entrar en polémicas. «Le importa el niño, cuidó de él e hizo la labor que tenía que hacer. Ahora está centrado en su vida, pero si puede mantener la relación con el niño, lo hará. Lo que diga Kiko no le afecta».

Poco antes de emitirse la entrevista, Jota Peleteiro había dejado claro el cariño que aún mantiene hacia el hijo mayor de su exmujer. El 6 de noviembre, el joven cumplió 13 años, y el deportista quiso felicitarlo públicamente con un emotivo mensaje en redes sociales: «Feliz cumpleaños al mejor hermano mayor del mundo. Estoy muy orgulloso de ti. Te estás convirtiendo en todo un hombre, pero recuerda que siempre estaré para ti». Unas palabras que demostraban que, pese a su separación de Jessica, su vínculo con el niño sigue siendo fuerte.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro junto al hijo mayor de la modelo, Francisco. (Foto: Gtres)

La versión de Jessica Bueno

Por su parte, Jessica Bueno, presente en el plató de ¡De Viernes! la noche de la entrevista, también dio su versión. La modelo explicó que su hijo empezó a llamar «papá» a Jota cuando nació su segundo hijo, fruto ya de su relación con el futbolista. «No lo llamó así desde el principio, fue algo natural, y siempre ha tenido muy claro quién es su padre», aclaró. Jessica, que recientemente participó en Supervivientes All Stars 2, se mostró conciliadora y dejó claro que nunca ha querido interferir en la relación entre su hijo y Kiko.