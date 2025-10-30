Polémica por los perros de Jota Peleteiro: él desmiente, la protectora responde

En las últimas horas, Jota Peleteiro se ha visto envuelto en una nueva polémica mediática relacionada con sus perros, Lucas y Brandon, labradores que llegaron a su vida durante su matrimonio con Jessica Bueno. La controversia comenzó cuando el programa El tiempo justo informó que ambos canes habían sido presuntamente puestos en adopción desde la vivienda del futbolista en Bilbao, lo que generó sorpresa y alarma entre los seguidores del exjugador. Según la emisión de Telecinco, la supuesta adopción se habría producido debido a la separación entre Peleteiro y su actual esposa, Ajla, aunque ninguno de los protagonistas confirmó esta versión en aquel momento.

Ante la difusión del rumor, Jota Peleteiro decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales. En un mensaje contundente, el gallego negó haber dado en adopción a sus mascotas y aseguró que Lucas y Brandon se encontraban en casa de una amiga, llamada Olaya. «Mis perros están en casa de mi amiga. Si no queréis una demanda por mentir sobre mi vida personal, ya podéis pedir disculpas inmediatamente y públicamente», escribió junto a varias fotografías de los animales. Con estas palabras, Peleteiro intentó zanjar la polémica y advertir de posibles acciones legales contra quienes difundieran información falsa sobre su vida privada.

Por su parte, la protectora responsable de la publicación original, Katu Bihotz Plentzia Elkartea, emitió un comunicado explicando que la difusión del anuncio de adopción fue un acto de buena fe. Según explicaron, recibieron un mensaje solicitando ayuda para difundir la adopción de Lucas y Brandon, sin conocer la identidad del propietario ni las circunstancias del caso. La entidad aclaró que su labor se centra en la protección animal y la búsqueda de hogares seguros para animales en situación de vulnerabilidad, y que en ningún momento pretendieron perjudicar a Peleteiro ni intervenir en su vida personal. «Podemos demostrar cada paso dado, así como la buena fe con la que actuamos en todo momento. Nuestra única intención era ayudar a los animales», señalaron.

El revuelo mediático se intensificó con declaraciones cruzadas: Alexia Rivas, colaboradora de El tiempo justo, difundió un audio en el que Peleteiro aparentemente admitía que los perros habían sido puestos en adopción, antes de colgar al darse cuenta de que hablaba con una periodista de Telecinco. Por otro lado, Antonio Rossi confirmó que Peleteiro reiteró que los animales estaban con amigos y que la publicación era una broma pesada realizada sin su consentimiento. La situación evidencia la confusión generada entre la información publicada por la protectora, los medios de comunicación y las versiones del propio Peleteiro.

La controversia se vio intensificada por especulaciones sobre la relación de Peleteiro con su actual esposa, Ajla, y su exmujer, Jessica Bueno. Algunos medios sugirieron que la supuesta adopción de los perros estaba vinculada a una separación conyugal, aunque Ajla negó categóricamente haber hecho declaraciones a la protectora y calificó los rumores como «la mayor mentira jamás contada». Por su parte, Jessica Bueno participa actualmente en Supervivientes All Stars 2. La protectora había informado inicialmente que Lucas y Brandon, de siete años, nunca se habían separado y recomendaba que los adoptantes los mantuvieran juntos. Tras la polémica, la publicación fue retirada, aunque la confusión ya había generado un intenso debate en redes sociales y medios sobre la responsabilidad de los dueños y la veracidad de la información difundida. Hoy, los perros se encuentran bajo cuidado familiar, y Peleteiro y Ajla han reiterado que no se ha producido ninguna adopción.