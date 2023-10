Jota Peleteiro tiene nueva novia: así es Ajla Etemovic

Mientras Jessica Bueno permanece dentro de la casa de Gran Hermano VIP, su exmarido y padre de sus dos hijos pequeños se ha convertido en noticia tras haber sido visto junto a una espectacular modelo internacional por las calles de Madrid. Al parecer, Jota Peleteiro está de nuevo enamorado y esta ilusión llega poco después de que finalizase su relación con Miriam Gurutze durante el pasado mes de junio. Ambos se habían prometido solo unas semanas antes y, después de comunicar su ruptura con un escueto mensaje en Instagram, el exfutbolista desaparecía de las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miriam Gurutze (@bichobolas)

Sin embargo, Jota ahora se muestra de lo más activo en su vuelta al universo 2.0. Aunque en sus perfiles públicos todavía no ha compartido ninguna imagen junto a la que sería su nueva novia, es un secreto a voces que ambos han comenzado una nueva relación. De raíces serbias y modelo internacional, la joven en cuestión se llama Ajla Etemovic y, al igual que Jota Peleteiro, también es madre de un hijo. Hace solo dos semanas, el exmarido de Jessica Bueno no dudaba en dejarle un mensaje en su cuenta de Instagram: «La mujer más bella del mundo». Unas palabras a las que ella dio respuesta el pasado 22 de septiembre en una de las imágenes del exdeportista, con un directo piropo: «Beautiful baby».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ajla Etemovic (@ajla.etemovic)

Por su parte, la que fuera pareja de Jota durante más de una década vive todavía ajena a este romance dentro de Gran Hermano VIP. Ella también rehízo su vida hace varios meses junto a Pablo Marqués, con el que comenzó viviendo una discreta relación. Sin embargo, la publicación de una fotografía de los dos juntos por parte de su exmarido, en la que indicaba que iba a tener que «mantener a dos palanquines» no hizo más que reavivar la guerra entre ambos. Si bien Jessica declaró tener la conciencia tranquila al respecto, meses después confirmaba que estaba de lo más enamorada del modelo.

Jessica Bueno junto a Pablo Marqués / Gtres

Tanto es así que no ha dudado en hablar de su nueva pareja durante su participación en el concurso televisivo. «Me despido con unas palabras para Pablo, es muy difícil no saber nada de ti, pero estos días me han servido para darme cuenta de lo maravilloso que has sido y eres conmigo. Imagino tu cara y tus abrazos cada segundo. Los he necesitado en muchos momentos, sabes la paz que me dan. Me concentro en ellos en muchos momentos. Te echo de menos y al igual que con mis niños, intento no entrar en bucle para no venirme abajo. Sueño con volver a mirar tus ojos de cerca. Gracias por ser y estar. Te quiero», le decía en una bonita carta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Marques (@pablomarqueslife)

Ante tal mensaje, Marqués no podía más que rendirse a su actual pareja y devolverle las palabras de cariño: «Desde el primer momento supe que nuestros abrazos tenían una energía especial», comenzaba diciéndole en sus redes sociales. «Te echo tanto de menos pero a la vez quiero que disfrutes tu momento. Qué orgulloso me haces sentir viendo tu fortaleza y el corazón tan grande que tienes», indicaba para terminar con un misterioso mensaje: «Para mí ya hemos ganado, ya te lo explicaré. Te quiero mi Jess». Mientras tanto, Jota Peleteiro, tal y como ha desvelado la revista Semana, se está dedicando a rehacer su vida junto a Ajla Etemovic.