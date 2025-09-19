Luitingo vuelve a estar en el centro de la atención mediática. El ex concursante de Gran Hermano VIP ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que ha decidido deshacerse de un objeto con un fuerte valor simbólico: el regalo que Jessica Bueno, su ex pareja, le hizo hace apenas un año por su 34º cumpleaños. Ahora, en la víspera de cumplir 35, el cantante ha puesto a la venta los auriculares inalámbricos que la modelo le entregó con cariño en su día, un gesto que muchos no han dudado en calificar de poco elegante.

El artista, cuyo nombre real es José Luis Romero Magro, ha justificado su decisión argumentando una simple «falta de uso», En sus redes sociales, donde ha hecho pública la venta, Luitingo ha explicado que los auriculares están en «perfectísimo estado, con su caja y hasta el plástico original», e incluso ha detallado que tan solo los ha usado cinco veces. Unas palabras que contrastan con las imágenes que él mismo ha compartido en el pasado, en las que aparecía conduciendo o viajando en tren con el dispositivo que ahora asegura apenas haber utilizado.

El modelo en cuestión, unos Bose Ultra Open Earbuds en color negro, es un accesorio de alta gama que ronda los 300 euros en el mercado. Jessica Bueno, que por entonces compartía relación con él, no escatimó en gastos para sorprenderle con un presente que representaba, además de su valor económico, una muestra de afecto. Sin embargo, lejos de conservarlo como recuerdo, Luitingo ha optado por obtener un beneficio económico, aunque modesto, ya que en plataformas de segunda mano este tipo de auriculares suele oscilar entre los 50 y los 100 euros.

La reacción no se ha hecho esperar. Muchos usuarios han criticado la decisión del cantante, considerando que lucrarse con un regalo recibido, y más aún de una ex pareja con la que mantuvo una relación pública y mediática, puede resultar inmoral o, al menos, poco elegante. Otros, en cambio, defienden que no existe nada ilícito en vender un objeto que ya no se utiliza, independientemente de su procedencia. El debate, en cualquier caso, está servido.

Curiosamente, esta no ha sido la única venta que Luitingo ha anunciado. El mismo día en que ha compartido la oferta de los auriculares, también ha publicado la de un iMac y un iPad, ambos en perfecto estado. Según el artista, la razón es exactamente la misma: «no darles uso». Una explicación que muchos interpretan como un intento de simplificar su vida tras un periodo de cambios personales y profesionales. Y es que, más allá del tema de los regalos, lo cierto es que el sevillano parece haber dado un giro importante a su vida en los últimos meses. Tras la ruptura con Jessica Bueno a comienzos de año, Luitingo ha rehecho su vida sentimental junto a una joven anónima. Con ella ha disfrutado de unas vacaciones en el Caribe y, más recientemente, se les ha visto regresar juntos a España. En su primera aparición ante las cámaras, el cantante se mostró cercano y simpático con la prensa, aunque dejó claro que su actual pareja prefiere mantenerse al margen de la exposición pública.