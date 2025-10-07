Después de cinco años manteniéndose al margen de la vida pública, Jota Peleteiro ha reaparecido con un mensaje contundente en sus redes sociales, dejando claro que está decidido a actuar contra quienes, según él, han intentado perjudicarle. El ex futbolista, conocido por su historia con Jessica Bueno, asegura que durante este tiempo ha permanecido «en la cueva», trabajando y defendiendo tanto a su familia como su proyecto empresarial, la compañía Groinn, dedicada a la transformación del sector agrícola mediante tecnología e inteligencia artificial.

En un vídeo de más de diez minutos, Peleteiro advierte que se ha sentido traicionado por personas de su entorno cercano y también por figuras externas que, a su juicio, han hecho todo lo posible por verlo caer. Sin dar nombres, deja claro que quienes lo han perjudicado «saben perfectamente quiénes son» y que ahora podrían enfrentar consecuencias legales. «Ahora igual cambian las tornas y van a tener que meter la cabecita en la cueva durante bastante tiempo porque vamos a venir con mucha energía», afirma, subrayando que su objetivo no es la venganza personal, sino la protección de su familia y de su patrimonio.

El exdeportista insiste en que su prioridad siempre ha sido su familia: Alejandro y Jota Jr., hijos que tuvo con Jessica Bueno, y el pequeño Mansour Malik, fruto de su matrimonio con Ajla Peleteiro Etemovic. Según sus declaraciones, no se trata de una disputa personal con nadie en concreto, sino de defender su proyecto profesional y garantizar la estabilidad de quienes dependen de él. «Hacer caer a Jota Peleteiro es imposible, porque antes me tienen que meter bajo tierra», afirma, dejando clara su determinación y su confianza en que sus logros son fruto de esfuerzo y perseverancia.

Durante estos cinco años, Peleteiro explica que se ha centrado en crecer y consolidar su empresa mientras viajaba por el mundo, observando cómo otros se divertían a costa de sus dificultades. Reflexiona sobre la envidia y la competitividad que, según él, predominan en su entorno: «Es un mundo lleno de envidias. A mucha gente no le gusta ver el éxito de los demás, solo buscan poner trabas», comenta, destacando que su enfoque siempre ha estado en avanzar a pesar de los ataques. Jota Peleteiro también deja claro que sus acciones se llevarán a cabo de manera profesional y legal. Sus representantes ya están trabajando para emprender medidas contra quienes lo han perjudicado, y asegura que algunos podrían «perder patrimonio o enfrentar consecuencias serias» por su conducta. Subraya que la única manera de frenar su avance sería mediante la muerte, enfatizando que su fuerza, determinación y cabeza fría han hecho posible superar los últimos años.

En paralelo a su vida profesional, Peleteiro ha construido una nueva etapa familiar. Tras su divorcio de Jessica Bueno, se casó con Ajla Peleteiro Etemovic y en 2024 dieron la bienvenida a su primer hijo en común. Con este nuevo capítulo, su mensaje combina advertencia, reflexión y una fuerte defensa de su trayectoria, dejando claro que ha llegado el momento de actuar y de no permitir que quienes lo han atacado queden impunes.