El tratamiento al que se ha sometido Jessica Bueno tras la ruptura sorpresa de Kiko Rivera

Jessica Bueno y Kiko Rivera protagonizaron una de las historias de amor más polémicas de la crónica social. Se conocieron en Supervivientes, se hicieron amigos y poco a poco empezaron una relación que se consolidó con la llegada de Francisco, el primer hijo del DJ. Sin embargo, el noviazgo tenía fecha de caducidad y la modelo se apartó de la familia Pantoja. Como todo el mundo sabe, el clan está de plena actualidad a raíz de la separación de Kiko Rivera, pero Jessica no quiere hablar del tema. Lo que sí ha hecho es preparar su participación en Supervivientes All Star.

Tal y como informamos en LOOK, Bueno se puso en manos de un grupo de expertos para adelantarse a los retos que tendrá que hacer frente en Honduras. Por ese motivo, viajó hasta Valencia y aprovechó para ver a su amigo Nacho Palau, quien también ha concursado en Supervivientes. Es decir, la parte técnica está controlada y ahora toca la estética, por eso ha acudido a su estilista de confianza y se ha sometido a un tratamiento capilar para tener un «pelo de sirena».

Un tratamiento capilar

Jessica Bueno en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Jessica Bueno les ha explicado a sus seguidores de Instagram, cuenta donde acumula 350.000 seguidores, que ha acudido a un conocido centro capilar para tratar su melena antes de saltar desde el famoso helicóptero de Supervivientes. Ya estuvo hace 10 años y sabe que es un concurso complicado, así que no podrá lavarse el pelo y tener la misma higiene de la que disfruta en España.

Nada más encontrarse con su peluquero, le ha dicho: «Lo que necesito es hidratarlo y quitar este color oxidado». El mencionado profesional se ha esforzado para que el cambio «dure lo máximo», pero hay que tener en cuenta que Honduras plantea retos que son verdaderamente complejos. Lo ideal sería que Jessica tuviese una melena corta, pero no ha querido modificar la longitud de su cabello. «Si necesitas cortas, las puntas o algo, lo mínimo», le ha advertido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝗖𝗟𝗔𝗥𝗢𝗦𝗖𝗨𝗥𝗢 𝗛𝗔𝗜𝗥 (@claroscurohair)

La modelo ha mostrado el resultado de su cambio y sus fans no han tardado en aplaudir su buen gusto. «Te queda genial, estás guapísima. Mucha suerte en tu aventura», le ha escrito una de sus seguidoras. «Un cambio sutil, pero espectacular», añade otra.

La ruptura sorpresa de Kiko Rivera

Kiko Rivera e Irene Rosales. (Foto: Gtres)

Aunque siempre ha habido rumores, la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales ha dejado sin palabras a los seguidores de la crónica social. Llevaban un tiempo sin protagonizar ningún revuelo y muchos pensaban que disfrutaban de una etapa tranquila, pero lamentablemente no ha sido así. Sin embargo, el entorno asegura que entre ello no habrá reproches o ataques públicos.

«Irene nunca va a hablar mal de Kiko y Kiko jamás va a hablar mal de Irene. Jamás se harán sangre entre ellos», desvela alguien del entorno en la revista ¡Hola!. «Se siguen queriendo de otra manera. Sus vidas han evolucionado de forma distinta, pero el cariño y la familia va a permanecer», añade. La misma fuente garantiza que el único motivo de la separación son diferencias en la convivencia, pero no hay nada extraño ni preocupante detrás de lo que ha pasado.