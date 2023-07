«Rosalía y Rauw Alejandro han acordado poner fin a su compromiso». Estas han sido las palabras con las que People ha anunciado en la tarde de este martes, la ruptura entre los artistas tras tres años de relación y después de anunciar su compromiso, el pasado mes de marzo, con Beso, la que fue su primera colaboración como cantantes de éxito, juntos. Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría sobre los fans de la catalana y el puertorriqueño, si bien ya hacía varios días que rumoreaban en redes sociales con lo que parece que es una realidad.

Según la citada publicación los dos se tienen mucho amor y respeto. No obstante, éste no sería suficiente como para seguir haciendo de sus vidas una sola. «Fuentes cercanas a la pareja habrían adelantado al medio que los artistas han acordado poner fin a su compromiso a pesar del amor y el respeto que se tienen», reza el texto, que no ahonda, eso sí, en los motivos que podrían haber llevado a los artistas a poner fin a su historia de amor.

Rosalía y Rauw Alejandro en la pasada edición de los Latin Grammy / Gtres

Por el momento, ni Rosalía ni Rauw Alejandro se han pronunciado al respecto de la noticia, más allá del tweet que el interprete de Todo de ti o Baila conmigo ha compartido en las últimas horas con sus más de dos millones de seguidores en Twitter y que apuntaría, efectivamente, a un distanciamiento (al menos físico) con la natural de la de Sant Esteve Sesrovires. «Llevo tiempo en casa con la family pero ya toca activarnos. Next stop: Europa y luego LATAM», ha escrito.

Cabe recordar en este sentido que Rauw Alejandro se encuentra disfrutando de unos días libres antes del inicio de su tour, Saturno World Tour, que comenzará el próximo 26 de agosto con un concierto en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC) de Valencia. Por su parte, Rosalía finalizó el pasado sábado día 22 su primera gira mundial Motomami World Tour con un concierto en el Festival Lollapalooza de París, por lo que se espera que en los próximos días regrese de nuevo a España para pasar unos días de vacaciones con sus familiares y amigos. «Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todxs lxs motomamis del mundo x haberme dado tanto amor durante todo este tiempo», expresó en un post en su perfil en Instagram. Unas palabras [las de ella] que ahora cobrarían más sentido si cabe.

Rosalía y Rauw Alejandro / Gtres

Fue en agosto de 2021 cuando se relacionó a la pareja de artistas por primera vez, aunque no fue hasta un mes después cuando ellos mismos confirmaron su noviazgo en sus respectivas redes sociales con motivo de la celebración del veintiocho cumpleaños de Rosalía. Desde entonces, la pareja se ha mostrado inseparable. Tanto, que la pareja anunció su compromiso mediante un videoclip del tema que grabaron juntos, Beso, el pasado mes de marzo: «Nos comprometimos de la manera, yo creo, más bonita que me pude haber imaginado porque fue en la casa de tu abuela en una parte, la parte más de arriba del todo del edificio…Entonces empezaron a haber fuegos artificiales y se veía todo Puerto Rico desde ahí arriba y yo no me lo esperaba», contó Rosalía en la entrevista.