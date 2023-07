Rosalía y Rauw Alejandro: los detalles que ya apuntaban a una posible ruptura

Hace unos días que comenzaron a surcar las redes sociales rumores sobre una posible ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro. La pareja llevaba más de tres años de noviazgo y estaban comprometidos desde hacía un tiempo. La revista People ha sido la encargada de confirmarlo oficialmente y, aunque ha pillado a todos de sorpresa, lo cierto es que algunas pistas ya apuntaban este hecho.

La catalana hace unos días publicaba una foto en Instagram en la que aparecía llorando y que tituló como “días de todo”. En aquel entonces los fans lo achacaron al fin de la gira de MOTOMAMI. Sin embargo, una minoría sí que sugirió que quizá la cantante no estaba pasando por un buen momento en su relación. De hecho, un usuario se dio cuenta de que ella ya no usaba el anillo de compromiso. “¿Rompieron? Ya no usa el anillo y ya no se publican”, se preguntaba el mismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Unos días después, Rosalía hizo una publicación para sus redes sociales en la que agradecía a todas las personas que le habían acompañado y que habían hecho posible su última gira. “Se terminó MOTOMAMI, pero mi agradecimiento a Dios, a la vida, a mi familia, mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida”, escribía. En ella no mencionaba a Rauw Alejandro y quizá ahora se sepa el porqué.

“MOTOMAMI ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar”, añadía a continuación. Con esas cosas que se ha llevado podría haberse referido ya a la ruptura con el cantante. Además, no habría sido de extrañar que el puertorriqueño hubiera acompañado a la que fuera su pareja en su último concierto del tour como ya había hecho en numerosas ocasiones. En cambio, no se le vio por ninguna parte, ni entre el público, ni sobre el escenario ni en las palabras de la artista. Un detalle importante es que incluso la catalana habría decidido excluir la parte de Rauw en su canción BESO en ese show, dejando solo las partes cantadas por ella.

Por último, la pareja era bastante pública a la hora de compartir muestras de afecto. Por este motivo empezaba a extrañar que no subieran más fotos juntos o que no se comentaran las publicaciones. Las que habían compartido hasta entonces siguen intactas en sus respectivos perfiles. Otro detalle es que el pasado 7 de julio Rauw Alejandro lanzó nuevo disco llamado Playa Saturno y Rosalía ni lo compartió para promocionarlo ni le felicitó públicamente por ello. Teniendo en cuenta todos estos detalles es posible que la relación ya hubiera acabado a principios de julio.