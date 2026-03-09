Loewe, Chanel y Valentino: la colección de bolsos de la Reina Sofía que heredarán sus hijas y nietas

La Reina Sofía se ha dejado ver en el Museo Naval de Madrid para visitar la exhibición La bandera que vino del mar. Como es costumbre en ella, conquistó a todos gracias a su elegancia. En esta ocasión lució un traje negro que combinó con una blusa blanca. El complemento protagonista era un bolso Loewe que ha despertado el interés de muchos. Se trata de una pieza vintage que ya ha lucido en otras ocasiones, de hecho, esta firma está muy presente en su vestidor.

Debido al interés que ha despertado la pasión de la Reina Sofía por los bolsos, en LOOK hemos echado la vista atrás para desvelar cuáles son sus adquisiciones más icónicas. Algún día, todo esto estará en manos de sus hijas, las infantas Elena y Cristina. Aunque, teniendo en cuenta la buena relación que tiene con sus nietas, no sería de extrañar que viéramos a alguna de ellas presumiendo de alguna prenda de su abuela.

La Reina Sofía en el Museo Naval de Madrid. (Foto: Gtres)

Victoria Federica dio una entrevista hace unos meses y reconoció que una de sus fuentes de inspiración a la hora de vestir es la Reina Sofía. No es de extrañar, pues el estilo de Su Majestad ha sido reconocido por expertos y medios internacionales. Tiene un gusto excelente a la hora de vestir, a pesar de que pida consejo a su equipo o a sus estilistas de confianza. No obstante, es una mujer con personalidad y así lo demuestra cuando tiene que elegir un buen look.

Los bolsos de la Reina Letizia

Los bolsos de doña Sofía son una pieza clave para entender sus estilismos. Como decimos, Loewe es una de sus firmas de confianza y no sólo tiene piezas vintage, sino que sigue la última hora de la marca y ha mostrado algunas novedades. Por ejemplo, hace un tiempo acudió a un acto con el modelo Puzzle, una joya que se ha convertido en tendencia. El precio de este bolso varía en función del tamaño o del material, pero parte de los 3.000 euros.

La Reina Sofía con el Loewe Puzzle. (Foto: Gtres)

Chanel es otra de las marcas que podemos encontrar en el vestidor de la Reina. Entre sus adquisiciones más famosas se encuentra un bolso pequeño en color marrón chocolate, con el icónico diseño de la casa francesa, una elección poco habitual si se compara con el clásico negro que suele dominar este tipo de modelos. Es el Timeless, una opción muy elegante que siempre es tendencia.

La Reina Sofía con un bolso Chanel. (Foto: Gtres)

Por otro lado, dentro de su colección también posee un bolso de terciopelo negro de Chanel que utiliza con bastante frecuencia, así como otro ejemplar en tono plateado que aporta un toque más llamativo a algunos de sus conjuntos.

La Reina Sofía con un bolso Valentino. (Foto: Gtres)

Otro ejemplar que merece ser mencionado es el modelo Rockstud Camera Bag de Valentino. Este diseño forma parte de una de las líneas más reconocibles de la firma italiana, famosa por sus pequeños tachones metálicos que recorren el bolso y aportan mucha personalidad. En el caso de la Reina, lo posee en color azul marino, un tono muy versátil que encaja fácilmente con estilismos formales y que además se ha convertido en una tendencia recurrente.

El diseño Rockstud se lanzó en 2010 y su estética se inspira en los adoquines que decoran muchos de los palacios históricos de Roma, un guiño a la arquitectura clásica italiana. Este modelo mezcla elegancia y modernidad, algo que lo convierte en una pieza atemporal dentro de cualquier colección.

Cualquiera de las piezas que hemos detallado encaja perfectamente con los gustos de Victoria Federica, de hecho, ella también tiene bolsos de esas firmas. Pero, ¿cómo se repartirá esta colección de bolsos y cuál será el preferido de la princesa Leonor?