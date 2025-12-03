Santiago Segura y Ernesto Sevilla: del dolor y la lucha al estrellato cómico, preparando la Navidad

Esta noche, El Hormiguero recibe a Santiago Segura y Ernesto Sevilla, dos de las figuras más reconocidas -y distintas- del humor español, que visitan el programa para presentar La Navidad en sus manos 2, la secuela de la exitosa comedia familiar estrenada el pasado año. Su presencia marca uno de los programas más esperados de la semana, tanto por la química que ambos suelen mostrar en plató como por el atractivo del proyecto que vienen a promocionar, una película que aspira a convertirse en el gran éxito navideño de estas fiestas.

La visita llega en un momento dulce para Santiago Segura, que se ha consolidado como uno de los cineastas más influyentes del país. Tras haber revolucionado el panorama del cine español en los años 90 con Torrente, Segura ha conseguido reconvertirse en referente de cine familiar con sagas como Padre no hay más que uno, que arrasan tanto en taquilla como en popularidad. A nivel personal, el director vive una etapa estable, centrado en su familia y en una vida más discreta que la que mantuvo en sus primeros años de éxito. En esta nueva película, Segura vuelve a combinar dirección, producción y humor, demostrando su capacidad para adaptarse a cada momento y conectar con públicos muy distintos.

Por su parte, Ernesto Sevilla se ha consolidado como uno de los humoristas más influyentes de su generación. Su estilo surrealista, gamberro y directo -el sello del mítico Muchachada Nui- lo convirtió en un referente para miles de espectadores que crecieron con su humor. Con los años, Sevilla ha ampliado registros: trabaja como actor, director, guionista y creador de formatos televisivos, y su versatilidad lo ha llevado a participar en proyectos muy variados, desde series hasta cine comercial. En lo personal, se encuentra en una etapa tranquila, más centrada en su faceta creativa que en la mediática, aunque su presencia siempre genera expectación por su espontaneidad y sentido del humor imprevisible.

La Navidad en sus manos 2 llega con el objetivo de multiplicar el éxito de su predecesora. La película, protagonizada por Segura, Sevilla y un amplio elenco, combina humor familiar con un toque de caos festivo que caracteriza a ambos. En esta segunda entrega, todo se complica aún más para el protagonista, que deberá salvar la Navidad en medio de situaciones cada vez más absurdas y delirantes. La producción promete más ritmo, más efectos y un humor todavía más afilado, con escenas que, según han adelantado en entrevistas, fueron difíciles de rodar porque el propio equipo no podía contener la risa.

Pablo Chiapella, Santiago Segura y Ernesto Sevilla en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

En El Hormiguero, Pablo Motos profundizará en cómo ha sido el rodaje, las anécdotas más disparatadas, los momentos improvisados y los retos que supuso reproducir escenarios navideños en pleno verano. También es habitual que el programa aproveche la visita de ambos para recordar momentos clave de sus carreras, desde los inicios de Segura en el cine independiente hasta la explosión televisiva de Sevilla, pasando por sus colaboraciones en proyectos anteriores.