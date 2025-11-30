Santiago Segura se ha convertido en la estrella invitada y que nadie esperaba en Frankenstein, la nueva cinta de Guillermo del Toro que arrasa en Netflix y tiene como protagonista a Jacob Elordi. La amistad entre Segura y el director mexicano es de sobra conocida, y ha llegado incluso a bromear con la idea de «maltratarle en sus películas». «Trato de hacer que muera horrible», reconoce en una entrevista para Fotogramas.

Este es, sin duda, uno de los proyectos más ambiciosos del mexicano, y basado en la famosa novela de Mary Shelley. Una obra que Del Toro ha adaptado para configurar una «obra oscura, pero de gran belleza clásica». De hecho, rápidamente se ha situado como número 1 en la plataforma de streaming.

Santiago Segura. (Foto: Gtres)

El sonado cameo de Santiago Segura en ‘Frankenstein’

La aparición de Santiago Segura en el minuto 39 ha dejado a muchos sin palabras, sobre todo porque comparte escena con otros actores de la talla de Oscar Isaac, Jacob Elordi o Mia Goth, además de Charles Dance o Christoph Waltz. Pese a que la intervención del español es breve y apenas tiene diálogo, -da vida a un reo descartado por Víctor Frankenstein porque tiene mal aliento-, sí que ha conseguido llamar la atención.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix España (@netflixes)

La amistad entre Segura y Guillermo del Toro viene de tiempo atrás, concretamente de hace 30 años, cuando el mexicano presentó su ópera prima, Cronos, durante el Festival de Sitges, en 1993. En aquel momento, el director ya había dirigido algunos cortometrajes, además de haber hecho sus pinitos dentro del mundo de la actuación al mando de Álex De la Iglesia, en Acción mutante. Casi desde el primer momento en el que se conocieron, los dos congeniaron a la perfección, sobre todo porque comparten muchos intereses en común.

Guillermo del Toro durante la presentación de ‘Frankenstein’. (Foto: Gtres)

Una amistad que viene de lejos

De hecho, esta no es la primera vez en la que Santiago hace un cameo o aparece en una de las películas del mexicano. Primero en Blade II (2002), y más tarde en la superproducción Pacific Rim (2013), además de «coprotagonizar» Asesino en serio, -producida por Del Toro-, y participar en la serie The Strain, creada por el cineasta.

Así, el director habría tenido muy claro desde el primer momento cuál era el papel que mejor se adaptada a su amigo. «Buscó el papel que le sentaba mejor y lo encontró», detallaban durante la presentación de Frankenstein en el Festival de Venecia. Es durante la primera parte de la película cuando Segura hace su aparición estelar, justo cuando Víctor Frankenstein, -interpretado por Oscar Isaac-, se dispone a examinar a varios condenados a la horca en busca de un cuerpo ideal para sus experimentos. Entre ellos, se encontraría Santiago, quien encarna a uno de estos reos y que Frankestein rechaza con desprecio.

Santiago Segura y Guillermo del Toro. (Foto: Gtres)

Un papel que encaja a la perfección con la «tradición» que se ha implantado entre ambos amigos, ya que Del Toro suele buscar para Segura papeles bastante grotesco o «situaciones en las que su personaje sufre algún tipo de vejación o destino fatal». «Trato de hacer que muera horrible o se arrastre entre heces o que lo golpee alguien. Hacerlo sufrir», argumenta entre risas el mexicano con su característico sentido del humor.