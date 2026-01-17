El brutal cambio físico de Eduardo Navarrete que impresiona a los fans de ‘El Desafío’

Eduardo Navarrete ha experimentado un espectacular cambio físico y que le hace lucir completamente irreconocible. Desde que le conociéramos en 2019 gracias a su paso por Maestros de la Costura, el diseñador supo muy bien cómo ganarse el cariño del público casi desde el primer momento. De hecho, a día de hoy se muestra más que orgulloso por poder lucir su mejor versión. Algo que ha conseguido cambiando sus hábitos de alimentación, con una cuidada rutina de entrenamientos y también con ayuda del bisturí.

Pese a que no es defensor de la cirugía estética, Navarro no esconde que eso le ha ayudado a verse mejor. De hecho, se ha sometido a una liposucción con marcaje abdominal y transferencia de grasa al pecho, culo, bíceps y hombros para marcar su imponente figura. «Me he hecho un retoquito de estos que me hago yo, un full body», detallaba en 2023 tras aparecer en la portada de la revista Shangay. Además, a esto cabe sumarle que, para perder peso, también recurrió a un balón intragástrico.

Eduardo Navarrete posando en 2021. (Foto: Gtres)

Los retoques a los que se ha sometido Eduardo Navarrete

«Una lipoescultura con marcación abdominal y lipotransferencia de grasa. Me he puesto un culo que parezco Kim Kardashian. Lo he hecho porque me apetecía sinceramente. Ya se me había dado el cuerpo de sí y si se operan las Kardashian pues me opero yo cariño», bromeaba al respecto. Lo que le ha servido para «quererse más». «Me enfrento al mundo de otra manera, quieréndome a mí misma».

Eduardo Navarrete en 2021. (Foto: Gtres)

Una transformación que se ha hecho más que notoria durante su paso por El Desafío y que ha impactado a sus fans. En dicho programa hemos podido ver al diseñador superando sus mayores miedos y poniéndose a prueba como nunca.

Es más, uno de sus últimos retos consistía en escapar de una habitación cuyas paredes se van estrechando cada vez más. Y si bien ha intentado echarle humor a la situación, la tensión al verse encadenado casi consigue superarle por completo. Pese a ello, no cabe duda de que está siendo una de las experiencias más intensas de su vida.

Eduardo Navarrete nos deja sin aliento en la habitación del pánico #ElDesafíoEstreno pic.twitter.com/sS2LzVgcsQ — El Desafío (@eldesafioA3) January 9, 2026

Aumento de labios, rinomodelación y lifting facial

El cambio que ha experimentado Eduardo Navarrete no se hace notable solo en su cuerpo, sino también en su rostro. El alicantino ha recurrido al ácido hialurónico para engrosar sus labios. De hecho, él mismo exponía cierto «debate» que había tenido con su médico a la hora de valorar si sus labios estaban lo suficientemente gruesos o no.

Eduardo Navarrete durante la presentación de ‘El Desafío’. (Foto: Gtres)

Además, también se ha sometido a un lifting para reducir su papada, junto con una rinomodelación. «Pequeños retoques que me encanta», presumía orgulloso en sus redes sociales.