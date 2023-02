Eduardo Navarrete desvela el número de operaciones estéticas a las que se ha sometido

No cabe duda de que todos y cada uno de los invitados que pasan por el plató de El Hormiguero suelen abrir sus sentimientos al máximo. Esto es precisamente lo que le ha sucedido a Eduardo Navarrete en esta última ocasión, que ha acudido durante esta misma noche a uno de los programas más famosos de Antena 3 para someterse a las preguntas de Pablo Motos.

Visiblemente emocionado por la visita del diseñador, el presentador ha querido romper el hielo con una pregunta un tanto incómoda: el número de operaciones estéticas de su invitado. Algo a lo que el propio Eduardo ha respondido con total sinceridad, dejando ver desde un primer momento que se trataba de una cifra bastante alta: «Me hice los ojos porque llevaba gafas porque quería, hasta que me cansé. Luego me hice la bichectomía, esto que te abren por dentro y te quitan la bola de grasa que sostiene el pómulo», comenzaba explicando, para después entrar en detalles sobre una conversación que mantuvo con la cirujana: «Me dijo que ya me preocuparía con 40 años de si se caía el pómulo y cómo levantarlo, a sí que la dije ‘es verdad, quítamelas’. Y estando en el quirófano, me hizo un lifting», desvelaba, señalándose hacia la zona del cuello.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, Navarrete ha seguido hablando sobre sus distintos pasos por quirófano: «Tengo todo el cuerpo entero hecho, acabo antes diciendo eso», comentaba entre risas, para después proceder a quitarse la camisa y enseñar un torso de lo más tonificado: «Esto lo tengo que enseñar. Es lo más caro que tengo en mi armario (…) Estos abdominales son comprados, me han puesto la barriga en el culo. Yo tenía la genética de mi padre, es decir, barriguita, pechito y sin culo», confesaba, aclarando así que partía de una base para nada favorable a los resultados de los que ahora presume gracias al trabajo de los cirujanos especializados: «Ahora resulta que te quitan toda la grasa, te la pasan por una licuadora, un centrifugado, y te la ponen en otro sitio pero con unos pinchacitos muy chiquititos (…) Me metieron un palo hasta la axila y sacaron la grasa, me la pusieron en la parte superior, en el hombro, en el bíceps y en el tríceps». No obstante, cabe destacar que estas no serían las únicas zonas que se ha retocado el diseñador, habiendo pasado por quirófano para mejorar otras partes de su cuerpo: «Me hice la cara interna de los muslos, el pubis, todo. Le dije ‘saca todo, no me dejes nada’».

Pero lo cierto es que este cambio de 180 grados no ha sido un camino de rosas, y así lo ha reflejado en pleno directo el protagonista en cuestión: «Me vi durante un mes durmiendo bocabajo y chorreando sangre, mientras que mis amigos me tenían que levantar porque no me podía sentar. Pero me ha cambiado la vida y lo volvería a hacer una y mil veces, porque yo tenía mis complejos e intenté ir al gimnasio y al terapeuta, pero esto es lo mejor que he hecho porque he empezado de 0 y ahora me cuido partiendo de otra base, estoy muy feliz», zanjaba, ovacionado por el público que escuchaba con atención su discurso.