Ana Boyer y Verdasco esperan a su cuarto hijo: Tamara Falcó, en shock al conocer la noticia

La familia de Isabel Preysler crece. Ana Boyer y Fernando Verdasco han anunciado en el último número de la revista del saludo que se encuentran esperando a su cuarto hijo en común. Se trata de un embarazo que ellos mismos han confesado que ha sido buscado y que les ha generado una inmensa alegría. «Hace muchos años, incluso antes de nacer Miguel, nosotros ya nos veíamos teniendo tres o cuatro hijos. Es decir, que siempre nos hemos visualizado como una familia numerosa. Los dos tenemos muchos hermanos y era algo que nos apetecía», comenzaba a decir.

Ana ha revelado que está embarazada de cuatro meses y que la fecha prevista de parto es en mayo de 2026. Durante el primer trimestre, la hija de la reina de corazones ha sufrido «muchas náuseas», así como también ha comentado que no se ha encontrado muy bien. Pero nada que haya sido «fuera de lo normal» y que no haya podido llevar «lo mejor posible». «Estás siendo bastante parecido a mis otros embarazos», explicaba.

Por ahora, no conocen el sexo del bebé, y aunque lo sabrán en breve, han confesado que después de tener tres hijos varones, «les haría muchísima ilusión que fuese una niña». «Pero como hemos dicho en otras ocasiones, para nosotros lo importante sobre todo es la salud. Y si son cuatro chicos, nosotros felices. Mientras estén sanos, es lo importante», expresaba. Sobre dónde le gustaría que naciera, Boyer ha comentado que su intención es que sea en Madrid, aunque es consciente de que no sabe si podrá hacerlo «por la logística y el colegio de sus hijos mayores». De no ser así, el nuevo miembro del clan llegará al mundo en Doha, la ciudad en la que actualmente vive el matrimonio y donde ha encontrado «un lugar perfecto para la vida familiar».

Ana Boyer y Fernando Verdasco. (Foto: Gtres)

La reacción de Tamara Falcó al cuarto embarazo de su hermana Ana

Durante esta exclusiva entrevista, Ana Boyer y Fernando Verdasco también han revelado cómo reaccionaron sus seres queridos a la noticia de que ampliaban la familia por cuarta vez. La primera persona a la que se lo comunicaron fue a Isabel Preysler, a la que le hizo especial ilusión. «Lo que más le gusta del mundo es pasar tiempo con sus nietos, así que está feliz con la noticia y encantada de tener otro más. Aunque si hubiéramos parado en tres hijos, tampoco le hubiera chocado, creo yo», contaban.

Fernando Verdasco, Tamara Falcó, Isabel Preysler y Ana Boyer en los premios Mujer Hoy. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la reacción más llamativa sin duda la protagonizó Tamara Falcó, quien se quedó completamente en shock. «Cuando se lo conté me dijo: ¡Pero si acaba de nacer Martín! Le daba la impresión de que había nacido hace un mes. Y le dije: No, no, si se van a llevar dos años. Es como que se le había pasado el tiempo muy rápido. Pero también le hizo mucha ilusión», comentaban. Además, añadía que la marquesa de Griñón era la madrina de sus tres hijos mayores y que, aunque todavía no habían hablado sobre este asunto, no tenían duda de que también lo será del bebé que viene en camino.