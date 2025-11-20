Tamara Falcó no solo brindará este 20 de noviembre por cumplir un año más de vida. La marquesa de Griñón acaba de conseguir un éxito empresarial junto a sus hermanos por parte paterna con el que cierran un capítulo y comienzan una nueva etapa juntos. Los cinco hijos del fallecido Carlos Falcó, tras un tiempo de negociación, acaban de comprar el 50% restante de Marqués de Griñón -un porcentaje que hasta ahora correspondía a un socio que tomaba parte y tenía mucho poder en las decisiones del legado familiar-, una de las marcas vinícolas más reputadas de España.

Para entender este triunfo de Tamara Falcó y sus hermanos, hay que remontarse a los años setenta, cuando Carlos Falcó introdujo en el país una nueva praxis a la hora de crear e importar vino. El que fuera marqués de Griñón modernizó y mejoró el sistema de riego e introdujo más variedades internacionales, entre otras novedades inexistentes en el mencionado mercado vinícola, que marcaron un antes y un después.

El movimiento empresarial de los hermanos Falcó

Desde la cuna, Tamara Falcó ha vivido dos mundos muy distintos en su casa: el del papel couché -por parte de Isabel Preysler, su madre-, y el empresarial. Tras la muerte de su padre, la socialité y sus hermanos se pusieron manos a la obra para continuar con el legado de Falcó: una marca de vinos que se produce en su finca familiar en Dominio de Valdepusa, en Toledo.

Durante muchos años, el 50% de la mencionada sociedad familiar estuvo gestionada por un socio, al cual han comprado su parte. Ha sido en los últimos meses, según Vanitatis, cuando se han intensificado las mencionadas negociaciones en las que Manolo Falcó, el mayor de los hijos de Carlos, ha estado al frente. El marqués de Castel-Moncayo -que es uno de los banqueros más importantes de España-, ha sido el encargado de tomar partido, aunque por supuesto ha contado con la opinión del resto de sus hermanos.

De esta manera, los cinco han podido recuperar el control total de la empresa familiar y tomar las decisiones que siempre han soñado. «Todos somos accionistas y este es el primer paso. Tenemos muchas ideas y hay que pulirlas (…). Ahora tenemos nuevos proveedores para diseñar nuevos caminos a nuestra manera», ha comentado Manolo en el medio citado, donde ha puntualizado que los números en la compañía «son buenos» y que las pérdidas del pasado año responden a provisiones futuras.

En cuanto a la manera de gestionar el negocio familiar al 100%, ya que en total son cinco miembros de distintas generaciones, el primogénito de Carlos está seguro que cada uno «aportará cosas distintas» como hasta ahora. De hecho, durante estos años en los que solo tenido la mitad de las acciones, Tamara -por ejemplo-, ha sido la cara visible ante los medios; Xandra la encargada de la visión empresarial y los pequeños, Duarte y Aldara Falcó de la Cierva -de 30 y 27 años-, ahora tendrán la oportunidad de dar a conocer el producto al público más joven.