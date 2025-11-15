El álbum de fotos de Tamara Falcó y Fernando Verdasco que demuestra cómo es su relación

Fernando Verdasco está de celebración. El ex tenista cumple este 15 de noviembre 42 años. Comienza una nueva vuelta al sol y se encuentra atravesando uno de los mejores y más dulces momentos de su vida. Por este motivo, ha recibido algunos mensajes con buenos deseos y uno de ellos de su cuñada, Tamara Falcó.

Alejado del deporte profesional, del que se retiró a principios de este año tras jugar con Novak Djokovic como pareja en el ATP 500 de Doha, está totalmente centrado en su terreno personal y en otros compromisos laborales. En el año 2019 se casó en la isla de Mustique con Ana Boyer y fruto de este matrimonio han nacido Miguel, Mateo y Martín, sus tres hijos, con los que está muy volcado. Además, se encuentran instalados en el Golfo Pérsico, donde han construido una vida perfecta.

Felicitación de Tamara Falcó a Fernando Verdasco. (Foto: Gtres)

Esta unión trajo consigo la convergencia del papel couché y del deporte, dos mundos que han experimentado este fenómeno en otros momentos. Algo que hizo que ambas familias se conocieran y, con el paso del tiempo, han demostrado que mantienen una estupenda relación. Tanto es así que en numerosas ocasiones, ambos han compartido vivencias con Tamara Falcó, hermana de Boyer, e Íñigo Onieva, marido de la marquesa de Griñón. Y ha sido precisamente la diseñadora quien ha mostrado a la comunidad 2.0 fotografías inéditas mediante las historias temporales de Instagram, medio por el que ha felicitado a su cuñado.

Tamara Falcó, Íñigo Onieva, Fernando Verdasco, Ana Boyer. (Foto: Instagram)

«Muchísimas felicidades» ha escrito en la primera publicación. Un texto reflejado sobre un collage de tres imágenes en las que se les puede ver compartiendo instantes especiales y muy divertidos. En la superior, Falcó posa con el matrimonio el día de la boda de estos y acompañada también por sus hermanos, Chabeli y Julio José Iglesias. En la parte inferior izquierda se puede ver a Tami —mote cariñoso que recibe por parte de su círculo— abrazada a Verdasco en el interior de la casa de Isabel Preysler en la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro. En la última, situada en la zona inferior derecha, se puede ver a las hijas de la reina de corazones y al que fuera tenista junto perfectamente caracterizados con atuendos al más puro estilo Miami beach, una temática que tuvieron que seguir en la fiesta de cumpleaños de Íñigo Onieva, el esposo de la televisiva.

Tamara Falcó y Fernando Verdasco en un video. (Foto: Instagram)

La segunda historia temporal se trata de un video en el que aparecen Fernando y Tamara delante de un gran árbol de Navidad rodeado de numerosos regalos. Ambos cantan y bailan mientras Ana Boyer les graba e incluso aparece frente al objetivo en un momento dado de la grabación. Un clip sobre el que Tamara ha colocado un audio con la melodía de cumpleaños feliz interpretada por instrumentos de viento. «Por más momentos y risas juntos» ha sido su deseo.

La felicitación de Ana Boyer

Como no podía ser de otra manera, Ana Boyer, la esposa del cumpleañero, también le ha felicitado públicamente a través de la misma vía que Falcó. La empresaria ha colgado en la red dos fotografías de 24 horas de duración. Una de ellas en familia, junto a los descendientes que tienen en común, y la otra la ha compartido porque la ha colgado una amiga de ambos.

Una felicitación a Fernando Verdasco en Instagram. (Foto: Gtres)

En ella aparecen Ana y Fernando acompañados de la pareja de amigos que emite el mensaje en lo que parece una escapada veraniega. «Por muchos más juntos», ha apuntado la mujer. Una concisa frase que ha acompañado con un corazón pintado a mano alzada en color rosa.