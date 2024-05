Ha llegado el día. Después de muchos meses de trabajo, Íñigo Onieva inauguró, el pasado martes, Casa Salesas, su nuevo restaurante madrileño. Con este nuevo reto profesional, el empresario se ha lanzado de lleno al negocio gastronómico y, como no podía ser de otra manera, ha contado con el apoyo de sus seres más queridos. En una noche tan importante no podía faltar su esposa, Tamara Falcó y su suegra, Isabel Preysler, quienes se mostraron radiantes y felices ante las cámaras en las puertas del establecimiento.

Así, la especial velada ha dejado una imagen inédita hasta el momento en la que Isabel Preysler y su yerno, junto a la marquesa de Griñón, han protagonizado una escena en la que han transmitido una gran unión familiar en uno de los días más importantes en la carrera profesional de Onieva. Más allá de posar juntos, la hispanofilipina también se pronunció sobre la comida que había probado y su opinión acerca de Casa Salesas. «Ya lo conocía, vine el otro día, pero me ha encantado», aseguraba. Tamara, por su parte, se ha limitado a mostrarse muy orgullosa por todo lo que está consiguiendo Íñigo: «Estoy muy contenta, la verdad. Es de Íñigo y de un equipo maravilloso. Tenéis que probarlo», manifestaba.

Tamara Falcó e Isabel Preysler en la inauguración del restaurante Casa Salesas. (Foto: Gtres)

Onieva también ha contado con la presencia de sus hermanos, Jaime y Alejandra, y su madre, Carolina Molas. Aunque no ha trascendido ninguna imagen conjunta con el clan Preysler, es evidente que dentro del establecimiento se ha producido el esperado reencuentro entre consuegras. Cabe destacar que desde la boda de Tamara e Íñigo, son muchos los rumores que señalan que no existen una buena relación entre ellas, aunque, por ahora, ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto. Se desconoce cómo transcurrió la presencia de ambas en el mismo establecimiento el pasado martes. No obstante, ninguna dudó en asistir para mostrarse como un claro apoyo del empresario.

Carolina Molas en la inauguración del restaurante Casa Salesas. (Foto: Gtres)

En cuanto al resto de invitados, Íñigo también ha reunido a gran parte de la jet set española y a amigos conocidos en su esperada inauguración. Entre los invitados más conocidos se ha podido ver a Mónica Hoyos, Albert Rivera, Alessandra de Osma, Christian de Hannover, Iván Sánchez, Álvaro Castillejo, Lorenzo Caprile, Andrea Levy, Macarena Gómez, Carlos Jean o Juana Acosta, entre otros muchos.

José Luis ‘El Turronero’ e Iván Espinosa, los otros socios

En esta nueva aventura empresarial, Íñigo Onieva se ha unido a José Luis López y a Iván Espinosa. Ambos acudieron a la inauguración y se mostraron muy felices de que hubiera llegado el día de abrir por fin las puertas del local. El apodado como ‘El Turronero’ no ha dudado en dedicar unas bonitas palabras al esposo de Tamara Falcó a su llegada: «Se ha implicado bastante y la verdad que ha hecho un gran esfuerzo para que esto se produzca», decía, añadiendo que era un chico muy responsable en su faceta laboral.

Jose Luis Lopez ‘El Turronero’ en la inauguración del restaurante Casa Salesas en Madrid. (Foto: Gtres)

Iván Espinosa, el otro socio del restaurante, también hizo su aparición y aprovechó para comentar cuál es su papel dentro del negocio que acaban de inaugurar: «Soy un socio inversor pasivo», explicaba.