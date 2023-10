Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han convertido, indiscutiblemente, en dos de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país. Sus primeros pasos como pareja, allá en 2020, la infidelidad por parte de él y el ‘sí, quiero’ que se dieron el pasado 8 de julio en el palacio de El Rincón (Aldea del Fresno, Madrid) han marco la tónica de su mediática historia de amor. Sin embargo, entra en esta ecuación Carolina Molas, madre del empresario, quien siempre declaró que no era un personaje público y que se iba a mantener al margen. Hasta ahora.

Carolina Molas atendiendo a la prensa / Gtres

En la tarde del jueves, 5 de octubre, el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, era el encargado de emitir en exclusiva la primera entrevista que concede Molas a la revista Forbes. A lo largo de esta intervención, la empresaria recuerda uno de los momentos más complicados de su vida cuando tuvo que dejar atrás su vida en Bilbao para empezar de cero. «Mi padre llevaba muchísimos años amenazado y estuvieron a punto de atentar contra él muchas veces. Vivíamos en Neguri (Getxo, Vizcaya) y a nuestro alrededor había secuestros sin parar. Amenazaron a los primogénitos de las familias, como es mi caso, y eso empeoró mucho las cosas», explica. »Somos exiliados de ETA. En el 83 tuvimos que venir a Madrid. Mi padre llevaba muchísimos años amenazado y estuvieron a punto de atentar contra él muchas veces», declara. »Salimos huyendo de madrugada sin coger nuestras cosas y nunca más pudimos volver a casa», asegura Molas.

🟠 Las primeras palabras de Carolina Molas, la madre de Íñigo Onieva, tras la boda de su hijo… …¡En #primicia!#YAS5Oct Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/SEPesuSfZ2 — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) October 5, 2023

Sobre cómo fue el momento de dejarlo todo, Carolina recuerda que «mi mente lo ha borrado. Me falta información, porque mi padre era muy vasco y no daba explicaciones. Nos fuimos un día a las cinco de la mañana, cada uno en un coche, con el perro, las tortugas, nevando…».

Pese a que la revista es conocida por su contenido en el mundo de los negocios y las finanzas, parece ser que, en esta ocasión, también ha habido cabida para hablar de temas de lo más personales. La entrevistada, que presumía de su discreción tiempo, atrás confiesa cómo fueron sus primeros años como madre.

Carolina Molas e Íñigo Onieva. / Gtres

«Fui madre muy joven y me puse a trabajar con mi padre. Empecé a generar familia con 20 años y a los 25 tenía cuatro hijos. Uno de ellos falleció de meningitis a los 7 años. Lo tenemos aceptado, aunque costó», confiesa. Sin duda, una revelación hasta ahora desconocida. Asimismo, Carolina Molas también indica que la relación con sus hijos es excelente, que tiene con ellos una gran confianza y que »en su casa todos colaboran». »También los chicos. No sé si tendré algo que ver. He sido una madre muy cercana, me llevo muy pocos años con mis hijos», asevera.