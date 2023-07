La carta que escribió Íñigo Onieva a Isabel Preysler, al detalle

Pese a que ya son marido y mujer, las informaciones acerca de la relación entre Tamara Falcó (41) e Íñigo Onieva (34) y, especialmente, sobre la forma en que ambos retomaron su romance tras la sonada infidelidad del empresario madrileño a la marquesa de Griñón en el Burning Man Festival, no cesan. Más aún, después de la entrevista que Onieva ha concedido a una conocida revista de la crónica social en nuestro país.

Y es que al margen de desvelar alguno de los secretos mejor guardados, hasta el momento, sobre el gran día de los recién casados, Íñigo Onieva ha confesado que tras ver la luz su deslealtad a Tamara Falcó, y ya en su propósito de recuperar el amor de la socialité; trató de conseguir también el perdón de Isabel Preysler (72), que según trascendió entonces, había advertido a su hija de que su pareja volvería a serle infiel. Lo hizo a través de una sincera carta cuyo contenido ha tenido acceso, en exclusiva, El Programa de Ana Rosa, hace escasas horas.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva el día de su preboda / Gtres

Ha sido la periodista Sandra Aladro la encargada de enumerar la misiva punto por punto no sin antes, eso sí, explicar de dónde procedió al asunto. «Íñigo considera que tiene que haber una segunda conversación con su pareja y con la madre de ésta, que es Isabel, tras su vuelta con Tamara. Piensa que la mejor manera es una carta manuscrita, es un lenguaje en el que a Isabel Preysler le gusta mucho comunicarse, ella no tiene ordenador portátil, no tiene correo electrónico y recordemos que ella rompe con Vargas Llosa con una carta», ha comenzado diciendo.

«Íñigo Onieva empieza la carta pidiéndole perdón por todo el sufrimiento que ha causado a su hija y por extensión, perdón a ella y a toda su familia por el sufrimiento que han tenido al ver sufrir a Tamara. A lo largo de esta carta hace una promesa, le viene a decir a Isabel Preysler que va a dedicar el resto de su vida en hacer feliz a Tamara Falcó. Es el mensaje que quiere transmitir con esta carta, por un lado perdón y por otro mostrar esa entrega en conseguir la felicidad de Tamara. Son las líneas generales de esa carta, que es extensa», ha añadido la periodista.

Sandra Aladro en ‘El Programa de Ana Rosa’ / Gtres

Así, sería a partir de ese momento cuando la relación entre suegra y nuero comenzó a mejorar, siendo ahora, en propias palabras de Íñigo Onieva, «muy buena». «Si Tamara ha decidido dar una oportunidad e ir a por todas con nuestra relación, Isabel lo ha respetado», asegura Íñigo en la ya citada publicación, donde insiste, además, en que la reina de corazón solo ha querido la felicidad de su hija en todo este tiempo.

Unas declaraciones, sea como fuere, que se alinea a la versión que Tamara Falcó contó en El Hormiguero, el programa de Antena 3 donde colabora habitualmente, cuando ambos confirmaron que se estaban dando una segunda oportunidad y retomando, en consecuencia, los planes de boda para el pasado día 8 de julio.