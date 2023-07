La boda de Tamara Falcó ha dejado al descubierto la verdad sobre Isabel Preysler y Carolina Molas, la madre de Íñigo Onieva. En un primer momento muchos dijeron que había rivalidad entre ellas, incluso que Isabel estaba celosa porque Carolina iba a tener más protagonismo en el enlace matrimonial. El periodista Aurelio Manzano ha logrado hablar con la madre de Tamara Falcó, quien por fin se ha pronunciado sobre su verdadera relación con Carolina.

Isabel Preysler ha dejado claro que para saber qué ha pasado entre ellas solamente hace falta hacer un repaso de lo que se vivió en la boda de Tamara Falcó. No tuvieron ningún problema. Ha desmentido que hubiera tensión entre ambas, de hecho pasaron juntas bastante tiempo. La expareja de Julio Iglesias ha hablado con Aurelio Manzano, colaborador de Fiesta, y le ha contado toda la verdad para zanjar los rumores.

Isabel Preysler da su versión de los hechos

En Telecinco han contado que hubo un desencuentro entre Carolina Molas e Isabel Preysler porque esta última tomó el control en la sesión de fotos. La empresaria ha desmentido los rumores y ha asegurado que su trato con la socialité fue estupendo. Ahora ha sido la madre de Tamara Falcó la que ha hablado del tema para intentar pasar página y acabar con las especulaciones.

Carolina Molas en la boda de Tamara Falcó / Gtres

Aurelio Manzano rompió una lanza a favor de Preysler en Fiesta y la reina de corazones le ha dado la razón. Ha confirmado que la noticia que dio Aurelio es cierta: no hay problemas entre las consuegras. «Isabel vio que tratamos este tema, y me ha dicho: Es como lo habéis contado. No ha existido ninguna tensión entre Carolina y yo. No ha habido rivalidad ni ha habido ninguna tensión», ha desvelado el colaborador.

Según su información, no es cierto que la madre de Íñigo Onieva le quitara el protagonismo a Isabel, de hecho las dos estaban en la mesa presidencial. La empresaria era la madrina, pero a Preysler nadie le quitó su puesto. «Carolina estaba en la misma mesa que Isabel y las dos estaban frente a la mesa imperial en la que estaban los novios», explica Aurelio.

Isabel Preysler ya conoce al padre de Íñigo Onieva

La madre de Tamara Falcó dio el primer paso. Siguiendo los datos del periodista anterior, mientras estaba haciendo la sesión de fotos para ¡HOLA! se acercó a saludar al padre de Íñigo Onieva. Este detalle demuestra que las relaciones entre las dos familias son más normales de lo que parece.

Isabel Preysler en la boda de la hija de los duques de Segorbe / Gtres

«Fue en las caballerizas donde Isabel saludó al padre de Íñigo». Preysler , tal y como ha reconocido la propia Tamara Flacó, tuvo sus diferencias con Onieva en el pasado, cuando salió a la luz el escándalo de la infidelidad. Después Tamara decidió perdonarle y ella respetó la decisión de su hija, a pesar de que sí le advirtió. Le recordó que ella había vivido una situación parecida con Julio Iglesias y la historia no salió bien, pero la marquesa cree que no todos los cuentos terminan igual, por eso ha apostado por el amor.