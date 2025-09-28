La romántica reacción de Gemma Pinto al descubrir que Marc Márquez es campeón del mundo

Marc Márquez continúa cosechando éxitos sobre las dos ruedas. El piloto catalán se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP en Japón. Hasta la ciudad asiática le han acompañado todo su equipo y parte de su familia. Quien no ha faltado a la cita ha sido su pareja, la influencer Gemma Pinto, que ha seguido la carrera desde el box de Ducati y no ha podido evitar emocionarse ante tan emotivo momento.

Inmediatamente después de ver a su novio cruzar la línea de meta como número uno, la joven se ha abrazado a los que la rodeaban e incluso le ha caído alguna lágrima en la que se reflejaba el profundo orgullo que siente por Marc. Después, en el garaje de la escudería, Pinto pudo abrazar a su gran amor y han dejado unas imágenes muy tiernas y emotivas que han sido captadas y compartidas a través de la cuenta oficial de la escudería con el título «the perfect Sunday» —el domingo perfecto—.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ducati Corse (@ducaticorse)

En una de ellas se puede ver a los tortolitos besándose apasionadamente tras el triunfo. Ambos vestidos con el color corporativo del equipo de Marc; él continuaba ataviado con el mono de correr y ella, por su parte, ha lucido una camiseta serigrafiada con algunas de las marcas que patrocinan a su chico. Sobre ellos, rios de champagne que salían de botellas que habían descorchado los compañeros de Marc para celebrar la ansiada victoria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gemma Pinto Gasulla (@gemmpinto)

De la misma manera, Gemma ha compartido un carrusel de fotografías captadas durante el instante de máxima efusividad. Marc la ha cogido en brazos y ha celebrado el logro con ella, tal y como se puede ver en la primera instantánea. En la segunda se besan y la tercera es verdaderamente simbólica, pues aparece la catalana con cara de ilusión viendo muy atenta la carrera, un rostro que deja entrever la pasión y la admiración que siente por Márquez. Una publicación que no ha tardado en llenarse de comentarios. «Enhorabuena», «qué emoción» o «cómo le miras» son algunos mensajes de los internautas. Marc no ha pasado de largo por las fotos y ha comentado «TOGETHER» —que significa «juntos» en inglés—, dejando patente la buena sintonía que hay entre ellos y lo importante que ha sido para él la presencia de su pareja.

La relación de Marc y Gemma

Se desconoce la fecha exacta en la que se conocieron, pero lo cierto es que, desde que oficializaron su noviazgo en la semana de la moda de Madrid, en el año 2023, Marc y Gemma no se han separado. Tal y como reflejan en sus perfiles sociales, ambos gozan de una gran estabilidad de pareja que se ha forjado a lo largo de estos dos años. Tanto es así que comparten hogar en la exclusiva urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, rodeados de numerosos deportistas de otras disciplinas, exitosos empresarios y personalidades muy influyentes de la sociedad española e internacional e incluso se han escuchado rumores de compromiso. A pesar de ser muy activos en redes y mostrarse acompañados el uno por el otro en incontables ocasiones, siempre han mantenido su vida privada al margen de los focos y apenas han hablado de ello con la prensa.

Marc Márquez y Gemma Pinto. (Foto: RRSS)

En casa les gusta pasar tiempo de ocio, como montar el bicicleta, y también disfrutar de momentos románticos en la intimidad de su lujosa villa, perfectamente perimetrada y con seguridad las 24 horas del día. Entre su selecto núcleo duro se encuentran Álex Márquez, hermano del protagonista; la pareja formada por María Pombo y Pablo Castellano o la influencer Laura Escanes, con los que se reúnen siempre que pueden para celebrar la vida en el enclave mencionado. Por ello, a todas luces, el próximo cónclave estará motivado por la celebración del último logro del piloto, que se ha proclamado vencedor absoluto y ha recibido la corona de las manos de Jorge Martín, al que ha sucedido y que le ha dedicado un bonito mensaje de enhorabuena.