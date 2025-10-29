Isabel Jiménez, íntima amiga de Sara Carbonero, se ha pronunciado sobre el robo que ha sufrido Iker Casillas en su propia casa. La presentadora de Informativos Telecinco ha contado que ha sido un «shock» para el entorno del ex capitán del Real Madrid, pues la propia periodista conoció a Liliana -la empleada del hogar del deportista, que según su marido, el vigilante de seguridad de La Finca, es inocente y que fue él quien hurtó los relojes-.

Isabel Jiménez opina del robo en la casa de Iker

Durante la relación de Iker Casillas y Sara Carbonero -que terminó en 2021 tras once años juntos y dos hijos en común-, Isabel Jiménez compartió mucho tiempo junto a ellos. La comunicadora, presente en la última gala de Harper’s Bazaar, se ha pronunciado sobre el robo en la casa del ex de su amiga.

Isabel Jiménez y Sara Carbonero en el décimo aniversario de ‘Slowlove’. (Foto: Gtres)

Si por algo se caracteriza Jiménez es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada -y aún más si se trata de la intimidad de otras personas-. Sin embargo, no ha podido esconder su enfado con las personas presuntamente implicadas en este hurto, a las que conoce desde hace muchos años.

La presentadora ha dejado claro que, más allá del valor de los relojes, lo que de verdad le ha afectado a Casillas ha sido la traición por parte de dos personas que consideraba de su familia: «A ver, aquí sobre todo que es una persona de confianza de muchos años. Aquí es lo más grave de todo. Ya no es una cuestión de futbolistas o no futbolistas. Es una cuestión de que es una persona que tu has metido en tu casa a cuidar a tus hijos».

Iker Casillas y Sara Carbonero. (Foto: Gtres)

Isabel, que está en permanente contacto con Sara -por su amistad y por su negocio en común, Slowlove-, ha desvelado cómo ha recibido la noticia del robo en la casa de su ex. «En shock, como todos. Yo misma, que la conozco mucho. Es que claro…», ha añadido. Además, Jiménez ha explicado que la mayor tranquilidad para todos es que este caso ya está en manos de jueces: «Sobre todo, yo creo que la justicia ya está actuando, hay una investigación policial abierta. Le ha pasado a muchas familias, jugadores… Es sobreponerse al shock».

Finalmente, y aunque la presentadora de Telecinco tampoco ha querido dar demasiados detalles de lo ocurrido -ya que podría entorpecer la investigación que se está llevando a cabo-, ha querido resaltar el papel de Casillas en el caso y cómo, rápidamente, se dio cuenta de que los presuntos ladrones cambiaban las piezas originales de los relojes por otras de peor calidad: «Ahí Iker ha estado muy hábil, que fue el que se dio cuenta y ha tomado medidas. Ha sido muy rápido. Lo más grave es que la consideras de tu familia».