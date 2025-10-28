Iker Casillas ha reaccionado al robo de relojes que ha sufrido en su propia casa. Carlos, el que fuera vigilante de seguridad de La Finca, ha dado un paso al frente y ha reconocido que presuntamente fue él quien cometió el hurto y ha exculpado a su mujer de este. La primera noticia que salió fue que había sido su esposa, Liliana -la asistenta doméstica del ex futbolista-, la que había sustraído las piezas -que tenían un valor superior a 28.000 euros y que fueron vendidos, según el principal sospechoso, por 18.000 euros-. Sin embargo, Carlos ha reconocido que fue él quien se encargó de cogerlos.

«Estaba cansado de estar con tanto rico, parecíamos esclavos. Hacía funciones de seguridad a pesar de estar contratado para el mantenimiento de la urbanización. Yo no quiero volver ahí. El único culpable soy yo. Mi mujer no entiende de relojes (…). Se me ha juntado todo y vi una salida, pero ahora las consecuencias van a ser más graves», ha reconocido el presunto culpable del robo, que ha dicho que sustrajo dos relojes y no cinco como se ha dicho debido a sus problemas económicos y deudas, algunas vinculadas al juego.

Primeras palabras de Iker Casillas tras el robo

Desde que saliera a la luz la noticia, una de las reacciones más esperadas era la de Iker Casillas que, durante seis años, depositó su confianza en Liliana. El ex capitán del Real Madrid se ha pronunciado sobre las declaraciones del presunto autor del robo, que ha exculpado a su mujer de este hurto: «¡Hay que ser mongolo! País de pandereta…».

El caso de Iker Casillas en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

En cuanto a si se siente traicionado por la pareja, a la que ha abierto las puertas de su casa, el ex guardameta ha sido contundente: «¿Yo? Qué cojones. Demanda y fuera. Abogados. Yo no pierdo el tiempo». Además, se ha pronunciado sobre el alegato de Carlos, que dijo que solo había robado dos piezas: «Pues nada, los otros 3 me los ha cambiado el espíritu santo. ¡Este es mongolo! Ya se encargará el abogado, el seguro y demás. ¡Vaya crack! ¡Si quiere le pago el doble! ¿Pero esta gente en qué mundo vive?».

La sorprendente reacción de Sara Carbonero

Durante muchos años, Sara Carbonero vivió en esta casa junto a Iker y sus hijos en común. Es por ello que, en cierta manera y por su trato con Carlos y Liliana, la periodista está «sorprendida» y «sobrecogida» ante lo ocurrido. Aunque la empresaria no ha sufrido este robo en primera persona, sí que está al tanto de lo sucedido, pues mantenía una relación cercana con el vigilante de seguridad y la empleada doméstica. Antonio Rossi ha apuntado que Sara ha atendido a los medios y, fiel a su discreción a la hora de hablar sobre su vida personal, solo ha deslizado que está intentado procesar lo ocurrido ya que no quiere entorpecer la investigación.

Finalmente, también ha reaccionado la que fuera empleada de Iker. Según ha apuntado Rossi, «Liliana destrozada, no es culpable. Para ella, Iker y Sara eran como de su familia».