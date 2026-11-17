El AVE Madrid-Sevilla lleva casi tres semanas parado y los más de 16.000 viajeros diarios que llenaban sus trenes se reparten ahora entre aviones, autobuses y coches. Todos ellos emiten mucho más CO2 por persona que la alta velocidad, y esa diferencia ya tiene una cifra diaria.

La línea ferroviaria está cortada desde el 28 de octubre, cuando un AVE chocó contra un tren de Iryo detenido cerca de Urda (Toledo), un accidente que dejó 69 fallecidos. Renfe mantiene bloqueada la venta de billetes hasta el 13 de diciembre, una fecha que no garantiza la reapertura.

Un cálculo elaborado por OKGREEN con datos oficiales de viajeros y factores de emisión de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) cifra en unas 250 toneladas diarias de CO2 el exceso que provoca ese trasvase. Hasta el 13 de diciembre serían cerca de 11.800 toneladas lanzadas al aire tras el paso de 20 días desde el fatídico accidente.

6 veces más CO2 en avión

Un viajero en AVE entre Madrid y Sevilla emite 8,8 kilos de CO2, frente a los 58,1 kilos del avión, los 54,1 del coche y los 13,9 del autobús. Son las cifras del estudio que el ingeniero Alberto García Álvarez publicó en 2008 para la FFE, que compara todos los modos en esta ruta.

Dicho de otro modo, cada persona que cambia el tren por el avión añade 49 kilos de CO2 a la atmósfera en un solo trayecto. Quien opta por el coche, con una ocupación media de 1,5 personas por vehículo, suma 45 kilos. El autobús es la alternativa más limpia: sólo 5 kilos más.

Sin embargo, estimaciones más recientes amplían la brecha. Greenpeace, con datos de Atmosfair, atribuye 82 kilos de CO2 a cada pasajero aéreo en esta ruta, frente a los 14,7 del tren. Además, Iryo declara un suministro eléctrico 100% renovable y Renfe situó sus emisiones en 3,79 gramos de CO2 por unidad transportada en 2024.

16.000 viajeros al día

El corredor Madrid-Sevilla movió 5.929.198 viajeros en 2025, según el informe anual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): unos 16.200 al día. De ellos, 12.300 hacían el trayecto completo y los 3.900 restantes se bajaban en Córdoba, Puertollano o Ciudad Real.

En la ruta directa, el tren concentra el 93,5% del mercado, con 4.487.772 viajeros frente a los 311.913 pasajeros que el avión transportó en todo el año. Esa competencia no existe en los trayectos intermedios, porque no hay vuelos entre Madrid y Córdoba: allí la única alternativa es la carretera.

Las alternativas se han reforzado, pero no alcanzan. Socibus ofrece unas 3.000 plazas diarias de autobús en ambos sentidos, hasta 4.000 en días punta, y ha multiplicado por diez sus ventas. Aun así cubre menos de una quinta parte de la demanda del corredor.

El avión sólo cubre el 2,7%

Las aerolíneas han añadido unas 60.000 plazas entre Madrid y los aeropuertos andaluces, de las que más de 20.000 corresponden a Sevilla, con cerca de cien vuelos especiales. Madrid-Málaga, la ruta con más volumen, suma 39.435 asientos extra hasta mediados de diciembre.

Esas 20.000 plazas equivalen al 2,7% de los 747.000 viajeros que el corredor habría movido en tren durante el corte. El resto se queda en casa o viaja por carretera, con un recorrido que supera las seis horas frente a las dos horas y media del AVE.

De ese reparto salen las 250 toneladas diarias. El cálculo supone 2.900 viajeros más al día en autobús, 435 en avión y, de quienes se quedan sin plaza, la mitad al volante y la mitad renunciando al viaje. Quien cancela no emite, pero quien conduce contamina casi tanto como quien vuela.

El techo son 445 toneladas

Si toda la demanda se hubiera desviado, la factura sería mayor. Para medir ese techo, el cálculo aplica el reparto de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), el mismo que emplea Renfe: la mitad de los viajeros volaría sin tren, el 20% iría en coche y el 30% no viajaría.

Con esas hipótesis, cada billete del trayecto completo evita 31 kilos de CO2 y cada uno de los cortos, 16. El corredor ahorraba así 445 toneladas al día: 20.500 en los 46 días de corte, lo que emiten en un año unos 10.000 coches de combustión.

El ahorro se reparte según las cuotas de 2025. Renfe movió el 62,5% de los viajeros del corredor, Iryo el 23% y Ouigo el 14,3%, según la CNMC: unas 278 toneladas diarias para los trenes de Renfe, 102 para los de Iryo y 64 para los de Ouigo.

Lo que dicen las compañías

Las operadoras presumen de ese balance. Renfe calcula que la alta velocidad ahorra 512.944 toneladas de CO2 al año en siete grandes rutas y Ouigo sostiene que el tren emite 17 veces menos CO2 que el avión y 15 veces menos que el coche por kilómetro.

En un año normal, el corredor evita más de 162.000 toneladas de CO2. El corte de Urda deja además sin alta velocidad a Granada y al corredor Madrid-Málaga, que movió 5,8 millones de viajeros en 2025, de modo que el balance andaluz del parón es superior al de estas cifras.

La estimación tiene un límite: los factores de emisión son de 2008. Desde entonces la electricidad española se ha vuelto más limpia, lo que rebaja la huella del tren, mientras aviones y coches han ganado algo de eficiencia. La brecha entre modos, en todo caso, se mantiene.

El precedente de Adamuz

El accidente de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero con 46 fallecidos, cerró la misma línea hasta el 17 de febrero. No consta que entonces se publicara un cálculo de emisiones, aunque sí datos de tráfico: Aena estimó que 108.000 pasajeros cambiaron el tren por el avión en febrero.

Socibus vendió unos 50.000 billetes en los primeros 18 días de ese mes, frente a menos de 15.000 en un febrero habitual. El plan alternativo de Renfe trasladó a cerca de 72.000 viajeros y el uso de la alta velocidad cayó en febrero un 32,1% en toda España.

Con el mismo factor, esos 108.000 pasajeros aéreos supusieron al menos 5.300 toneladas de CO2 adicionales en un mes. Es una estimación prudente, porque parte de ellos volaba a Málaga o Barcelona, rutas más largas que la de Sevilla. Equivale a casi dos semanas del ahorro que genera el corredor.

Un calendario más exigente

El corte de Adamuz se produjo en pleno invierno, entre enero y febrero. El de Urda abarca el puente de diciembre y la antesala de la Navidad, con más demanda: el corredor movió 1,6 millones de viajeros en el cuarto trimestre de 2025, frente a 1,4 millones en el primero.

Ahora tampoco hay red de apoyo ferroviario. Renfe ha suprimido dos veces el plan alternativo que preveía un tren diario por sentido con transbordo en Ciudad Real. «No hay plan alternativo», se limita a responder la compañía. Tras Adamuz, funcionó desde el 20 de enero, tras casi un mes con la línea de AVE paralizada.

La reapertura depende de que la jueza autorice las obras, a partir de lo cual se estima un máximo de diez días. Cada semana adicional de cierre suma cerca de 1.800 toneladas de CO2 a la atmósfera. Para quien deba viajar, el autobús es la opción de menor huella.