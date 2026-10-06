¿Quién fue el expulsado de ayer de ‘MasterChef Celebrity Legends’?

Como cada lunes, La 1 de Televisión Española volvió a emitir una nueva entrega de MasterChef Celebrity Legends. El popular formato de cocina comenzó con un peculiar juego llamado food pong. De esta manera, los aspirantes jugaron a encestar una bola de ping pong en varios vasos para conseguir diferentes ingredientes y utensilios de cocina. Pero el nivel no fue el esperado, motivo que llevó a los jueces a intervenir. Por su parte, Juan Betancourt anunció que retaba a María Escoté con el objetivo de arrebatarle el pin de la inmunidad infiel. Un objetivo que consiguió, pues su plato de salsa mornay con langostinos fue mejor valorado. Sin embargo, el mejor de todos en esta prueba fue Santiago Segura, que se llevó la insignia dorada en su delantal.

Debido a su victoria, el actor pudo donar 4.000 euros a la ONG que deseara. Así pues, él quiso que el dinero fuese para la Fundación Aladina. Tras ello, tuvo lugar la prueba por equipos. Allí, los participantes se trasladaron hasta el Pantano de San Juan y tuvieron que cocinar un menú del chef Ramón Freixa (de dos estrellas Michelin). Así pues, entre cocinados y pequeños conflictos, el equipo ganador fue el rojo, capitaneado por Santiago Segura. Tras ello, llegó la prueba de eliminación, la última del día.

¿Quién ha sido el expulsado de ‘MasterChef Celebrity Legends’ ayer, 5 de octubre?

Antes de comenzar la prueba que revelaría el nombre del expulsado del quinto programa, los jueces le concedieron una pequeña oportunidad a los aspirantes. «El que más quesos acierte, tendrá una recompensa», anunciaron. Así pues, el premio era librarse directamente de la prueba de eliminación. Edu Soto, Flo y María Escoté lideraron el ránking de aciertos, pero solamente uno podía ser el ganador. Por ello, al final, la que se llevó la victoria fue la diseñadora. Por lo tanto, se libró de cocinar.

El chef del restaurante Noi (Madrid) se convirtió en el invitado especial de la ocasión y tuvo la oportunidad de mostrarles dos elaboraciones a los participantes, donde la pasta ocupó un hueco importante. Anabel fue la primera salvada, pero a ella le siguieron Bibiana, Edu Soto y Marina Rivers. Por lo tanto, Flo y Mala se quedaron en la cuerda floja.

Los jueces valoraron los platos de cada aspirante e hicieron mención a sus fortalezas y debilidades. Ante ello, la que peor parada salió fue la rapera. Los problemas de Mala para elaborar la salsa de mantequilla provocaron que se convirtiese en la quinta expulsada de MasterChef Celebrity Legends. Eso sí, los jueces advirtieron a Flo que tuviese cuidado porque estaba jugando al límite y se estaba descuidando mucho. Mala, por su parte, se sinceró antes de irse. «A mí, como mujer, me encantaría ver un duelo entre Marina y Paz», sentenció.