El drama del Zaragoza no tiene fin: desciende como colista de Segunda y abandona el fútbol profesional

Se apaga el rugido del león. Ya está. Se acabó. En Las Palmas yace el alma del Real Zaragoza. Este equipo no da para más. El gol de Jesé abrochó el noveno partido zaragocista sin ganar (1-1) y empuja al club al abismo al que llevaba años asomándose. Descenso del Zaragoza a Primera Federación, al tercer escalón del fútbol español que se sitúa fuera del fútbol profesional.

Puñalada para un equipo cuya actualidad niega lo que su historia amerita. Claro que en el fútbol no se habla en pretérito, manda el presente y esta es la realidad. El drama del Zaragoza no es fruto de una temporada nefasta, que también, responde a una concatenación de nefastas decisiones que han ido minimizando el pulso hasta entrar en bradicardia.

Una tragedia elevada al cubo. Deportiva, social e institucional. Las plantillas, muy alejadas del nivel de la historia zaragocista, han ido empeorando con el paso de las temporadas; la directiva carece de un proyecto sólido; y la afición camina carente de identidad. Destinada a un estadio desmontable hasta que finalicen las obras de remodelación de la Nueva Romareda.

Los aficionados se sienten descabezados, con el presidente Jorge Mas, gestionando vía satélite. Pues vive en Miami y no aparece por Zaragoza. Los socios exigen transparencia y que el club recupere su autonomía. Desde la llegada de Mas, en 2022, la apuesta ha sido sanear las cuentas en ruinas del club y elevar su imagen con la construcción del nuevo estadio. Se ha conseguido, pero por el camino se ha descuidado al equipo con fichajes que son retales de otros clubes.

Incapaces de recoger buenos resultados, tampoco los nueve entrenadores en cuatro años que han pasado por el Zaragoza. Una media de cinco meses por técnico. La caída a Primera RFEF como colista de Segunda División, tras 13 temporadas en la categoría de plata, culmina también el abandono del fútbol profesional después de 77 años. Un equipo que tocó el cielo continental con la Recopa de Europa gana al Arsenal en 1995, que es el sexto club de España con más Copas del Rey… El león rugirá ahora en la tercera categoría del fútbol nacional como un quejido lastimero.