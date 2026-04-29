Andrada, portero del Zaragoza, castigado con 13 partidos de sanción por su puñetazo a Pulido

La imagen del pasado fin de semana en el fútbol español la dejó el guardameta Esteban Andrada en el derbi aragonés entre Real Zaragoza y SD Huesca. El futbolista argentino propinó un puñetazo en la cara a Jorge Pulido, capitán del equipo oscense. El Comité de Disciplina de la RFEF ha desvelado este miércoles el ejemplar castigo al que se enfrenta Andrada: 13 partidos de sanción. En primer lugar, recibe un encuentro por la doble tarjeta amarilla que le costó la expulsión, mientras que su agresión a Pulido le ha valido 12 partidos de sanción.

Los hechos se precipitaron después de que Jorge Pulido provocara la segunda cartulina amarilla que vio Andrada, que dejó al Zaragoza con un futbolista menos en su intento de remontada en la recta final. Una vez que el colegiado le mostró la tarjeta roja, el guardameta argentino se lanzó a por el futbolista del Huesca, propinándole un puñetazo en la cara. La acción provocó una tangana en la que Dani Jiménez, portero del Huesca, golpeó por detrás a la nuca de Andrada. El jugador local ha recibido un castigo de cuatro encuentros, mientras que el zaragocista Tasende se perderá las dos próximas jornadas.

Lo más grave de lo acontecido en el descuento del derbi aragonés entre Real Zaragoza y SD Huesca fue la agresión de Andrada. El portero de 35 años dejó una acción muy antideportiva en el encuentro correspondiente a la jornada 27 de la Segunda División española. La redacción del acta del colegiado Arcediano Monescillo anticipaba un castigo ejemplar, y así ha sido. «En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amarilla, Andrada se dirigió de forma violenta y agresiva a Pulido, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo, y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo. Como consecuencia, se produjo una tangana entre jugadores», indicó el arbitro.

Andrada no volverá a jugar con el Real Zaragoza

Con cinco jornadas de competición por delante, Esteban Andrada no volverá a vestir la camiseta del Real Zaragoza. Su contrato expira al final de la presente temporada y todo apunta a que no renovará con el conjunto maño. Su equipo afrontará, por tanto, la recta final de la Liga Hypermotion sin su guardameta titular.

Unas cinco jornadas en las que el Zaragoza tratará de evitar el descenso a Primera Federación. En estos momentos, marchan en penúltimo lugar, a tres puntos de la salvación que marca el Cádiz. La derrota ante el Huesca, que llegó al pasado derbi por detrás en la clasificación, supuso un duro golpe para el equipo en su intento de evitar un descenso que ya experimentaron otros clubes históricos como Racing, Deportivo, Málaga o Tenerife. La tensión vivida en los instantes finales del choque ha acabado con sanción para ambos equipos aragoneses -destacando la de Andrada- que les perjudican en sus aspiraciones de salvación.