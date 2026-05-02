Máxima tensión en Zaragoza: los aficionados lanzan objetos al autobús tras perder ante el Granada

El futuro del Real Zaragoza en el fútbol profesional pende de un hilo después de una nueva derrota, esta vez ante el Granada, que complica las opciones de este histórico de nuestro fútbol en Segunda División. La tensión es máxima en la capital aragonesa, hasta el punto de que, al término del encuentro, cerca de 200 aficionados esperaron la salida del autobús del equipo y no precisamente para darles ánimo y mostrarles su apoyo. El vehículo en el que viajaba la plantilla y el cuerpo técnico fue golpeado por varios objetos que lanzó su propia afición, que insultó a los jugadores cuando abandonaban el estadio.

El conjunto zaragozano cayó en casa ante los andaluces por 0-1, en un partido clave para que los maños se acercaran a la permanencia que marca otro histórico como el Cádiz. La derrota supone la segunda consecutiva para el Zaragoza, que sólo ha sumado dos puntos de los últimos 18 posibles y al que le quedan cuatro jornadas para intentar lograr lo que sería prácticamente un milagro.

El Zaragoza cayó por la mínima en casa de forma dramática ante el Granada, con un gol en el minuto 98′ que les dejaba a tres puntos de la permanencia aunque con un partido más que el resto de sus rivales. Al abandonar el Ibercaja Estadio, el modular provisional en el que juegan mientras se reforma por completo La Romareda, la afición cargó contra los jugadores con todo tipo de insultos y lanzando objetos al autobús.

➡️ La afición del Real Zaragoza carga contra los jugadores y lanza objetos al autocar pic.twitter.com/om5BE399kJ — El Periódico de Aragón (@periodicoaragon) May 1, 2026

El equipo abandonó el estadio bajo un fuerte dispositivo policial que impidió que la cosa fuera a mayores. Cerca de 200 aficionados esperaban al término del encuentro la salida de los futbolistas para pagar su frustración con los futbolistas y mostrar su indignación por la mala temporada que están cuajando, que les tiene al borde de perder la categoría y descender a Primera Federación.

A falta de cuatro jornadas para el final, los aragoneses están en penúltima posición, a tres puntos de la permanencia que marca el Cádiz, pero con todos sus rivales directos con un partido menos. En esta ocasión, el fútbol fue de lo más cruel con el Zaragoza, que cayó por un gol en el octavo minuto del descuento contra el conjunto nazarí.

Se les escapó un punto que puede ser vital de cara a lograr o no la permanencia un año más en Segunda División y evitar un descenso que cada vez parece más posible y cercano. Desde que ganaran al líder Racing de Santander hace siete jornadas y tras una buena racha que les llevó a acercarse a la zona de salvación, el conjunto maño no ha vuelto a conocer el triunfo, empatando ante el Leganés en Butarque y frente al Ceuta en casa, pero perdiendo contra Mirandés y Huesca, que son rivales directos y que les han adelantado en la clasificación, y también cayendo ante Córdoba y Granada.